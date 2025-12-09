蘋果健身訂閱服務15日在台推出 可與家庭成員共享

快訊

中央社／ 台北8日電

蘋果公司（Apple）今天晚間宣布，旗下健身與身心健康服務AppleFitness+將於12月15日在台灣推出，是這項訂閱服務自5年前推出以來規模最大的一次擴展計畫，可額外與最多5名家庭成員共享。

自12月15日起，Apple Fitness+服務地區將新增智利、香港、印度、荷蘭、挪威、菲律賓、波蘭、新加坡、瑞典、台灣、越南，以及其他17個國家和地區。

蘋果在官網發布新聞稿說明，隨著這次擴展，全球49個國家和地區的使用者可在iPhone、iPad和Apple TV上使用這項服務的12種體能訓練，包括肌力訓練、瑜伽、HIIT（高強度間歇訓練）、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳和冥想，每集長度介於5至45分鐘。

使用者可搭配Apple Watch強化Fitness+訓練體驗，或使用AirPods Pro 3並直接在螢幕上查看個人測量指標，例如心率、消耗的卡路里、「活動記錄」圓圈的進度，還有「燃脂進度列」，讓使用者能將自己的訓練強度與完成同一訓練的他人比較。

此外，透過「自訂計畫」，Fitness+會依據使用者的體能訓練與冥想偏好，包括最常進行的活動、訓練時長、教練、音樂等，自動建立個人化排程。

Apple Fitness+以訂閱服務方式提供，價格每月新台幣150元或每年1190元，並可額外與最多5名家庭成員共享。

Apple 健身 冥想

