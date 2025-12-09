快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

聽新聞
0:00 / 0:00

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環境因素干擾小、辨識速度快等三大優勢。

若從成本來看，人臉辨識系統因整合鏡頭模組，該技術對空間要求較大，零組件成本也略高，因此通常都會應用在高階機種。

不過，人臉辨識也存在一些缺點，包括容易受到環境干擾，例如光線、角度、表情、化妝等，都可能會造成辨識失敗。

至於指紋辨識方面，最大優勢是成本較低，而且環境因素影響較小，辨識速度極快，新一代超聲波屏下指紋辨識系統的辨識面積與速度，甚至比傳統電容式指紋辨識更快、更廣，因此三星旗艦機種至今仍採用指紋辨識技術。

指紋辨識 鏡頭模組 蘋果

延伸閱讀

明年投資展望 中信銀看好AI持續升溫

泰福營收／單月首度破億、月增139% 全年季季高目標提前達陣

蘋果爆高管出走潮 自研晶片大將透露「認真考慮」換跑道

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

相關新聞

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達、緯創及緯穎昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環...

廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，且因應美國政策需求...

村田看明年：非常樂觀AI機櫃MLCC用量 是挖礦機的百倍

全球被動元件龍頭日商村田（Murata）表示，AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。