聽新聞
0:00 / 0:00
指紋辨識成本低、干擾小...都是利基
蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環境因素干擾小、辨識速度快等三大優勢。
若從成本來看，人臉辨識系統因整合鏡頭模組，該技術對空間要求較大，零組件成本也略高，因此通常都會應用在高階機種。
不過，人臉辨識也存在一些缺點，包括容易受到環境干擾，例如光線、角度、表情、化妝等，都可能會造成辨識失敗。
至於指紋辨識方面，最大優勢是成本較低，而且環境因素影響較小，辨識速度極快，新一代超聲波屏下指紋辨識系統的辨識面積與速度，甚至比傳統電容式指紋辨識更快、更廣，因此三星旗艦機種至今仍採用指紋辨識技術。
