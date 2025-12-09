聽新聞
i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠
外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗，國內指紋辨識模組大廠GIS-KY（6456）因具備量產經驗，有機會受惠最深。
外電報導，蘋果iPhone 18系列目前正在進行全機設計與測試階段，內部近期進行「螢幕下3D解鎖功能」，類似市面上安卓機常見的屏下指紋辨識技術。
此技術可代替人臉辨識（Face ID），讓手機「瀏海消失」，進而達到全螢幕體驗，因此備受市場關注。
據悉，蘋果早在2013年推出iPhone 5s時，首度將指紋辨識技術應用在手機上，用戶可透過HOME鍵進行手機解鎖，並引發其他智慧手機品牌廠爭相效仿。
然而，2017年蘋果在iPhone上市十周年發表iPhone X，首度導入Face ID技術，之後主流旗艦機種從此揮別指紋辨識，僅在中低階機種iPhone SE持續使用指紋辨識技術。
現在指紋辨識可能強勢回歸，引發外界高度關注。除屏下指紋辨識外，報導也提及該系列手機還在測試「拼接微透玻璃」，而拼接微透玻璃技術牽涉到未來全新iPhone螢幕特定區域使用特殊處理的玻璃材料，可提高紅外線的透光率，也解決Face ID放在螢幕下方的技術困境。
法人指出，GIS過去就是蘋果iPhone指紋辨識模組主力供應商，有望受惠最深。
目前GIS一直都在出貨指紋辨識模組給非蘋陣營的手機品牌廠，不但具備量產能力，而且技術到位，整體良率也相當不錯，未來若蘋果決定採用，估計GIS有望成為頭號供應商。
