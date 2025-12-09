快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

聽新聞
0:00 / 0:00

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗。 路透
外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗。 路透

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗，國內指紋辨識模組大廠GIS-KY（6456）因具備量產經驗，有機會受惠最深。

外電報導，蘋果iPhone 18系列目前正在進行全機設計與測試階段，內部近期進行「螢幕下3D解鎖功能」，類似市面上安卓機常見的屏下指紋辨識技術。

此技術可代替人臉辨識（Face ID），讓手機「瀏海消失」，進而達到全螢幕體驗，因此備受市場關注。

據悉，蘋果早在2013年推出iPhone 5s時，首度將指紋辨識技術應用在手機上，用戶可透過HOME鍵進行手機解鎖，並引發其他智慧手機品牌廠爭相效仿。

然而，2017年蘋果在iPhone上市十周年發表iPhone X，首度導入Face ID技術，之後主流旗艦機種從此揮別指紋辨識，僅在中低階機種iPhone SE持續使用指紋辨識技術。

現在指紋辨識可能強勢回歸，引發外界高度關注。除屏下指紋辨識外，報導也提及該系列手機還在測試「拼接微透玻璃」，而拼接微透玻璃技術牽涉到未來全新iPhone螢幕特定區域使用特殊處理的玻璃材料，可提高紅外線的透光率，也解決Face ID放在螢幕下方的技術困境。

法人指出，GIS過去就是蘋果iPhone指紋辨識模組主力供應商，有望受惠最深。

目前GIS一直都在出貨指紋辨識模組給非蘋陣營的手機品牌廠，不但具備量產能力，而且技術到位，整體良率也相當不錯，未來若蘋果決定採用，估計GIS有望成為頭號供應商。

指紋辨識 智慧手機 iPhone

延伸閱讀

蘋果爆高管出走潮 自研晶片大將透露「認真考慮」換跑道

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

AWS發表第5代自研伺服器晶片 蘋果高層罕見站台

華盛頓蘋果盛產上架！全聯推「宇宙脆」新品 多檔優惠輕鬆天天吃蘋果

相關新聞

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達、緯創及緯穎昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環...

廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，且因應美國政策需求...

村田看明年：非常樂觀AI機櫃MLCC用量 是挖礦機的百倍

全球被動元件龍頭日商村田（Murata）表示，AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。