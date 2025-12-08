騰雲科技將參與合資成立數位保險公司 開闢新商機

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

新零售數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）8日董事會決議，授權董事長依董事會通過之授權額度內，全權處理參與投資申請設立「數位保險公司」相關事宜。據了解，騰雲將與保險業者合作共同成立數位保險公司，騰雲以提供保險相關系統為主，保險業由專門業者營運，詳細金額與合資方式將在確定後公告。

據了解，騰雲科技原本因應保險業客戶需求，打造數位保險所需契約、金流、客戶、產品相關平台，經過評估後騰雲看好保險業同樣是「商、金、客」一站式服務的代表，需要行動介紹商品、分析大量保戶數據，給予精確行銷與服務，最後決定與保險業者攜手成立數位保險公司，提供純網保業者所需的營運解決方案。

騰雲表示，其實平台相關解決方案，包括保險以及相關數據分析能力，也可以提供給現有客戶作為新產品，帶來商機。例如有保險業者透過分析行車紀錄器資料判斷駕駛風險係數，有機會給予安全駕駛較低的保費，後端就有AIoT、數據分析等需求，也與公司現有解決方案相呼應。

