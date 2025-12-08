蔚華科非破壞性矽鑽孔TSV檢測系統獲HBM廠青睞 明年挹注營運動能

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
蔚華科技宣布SP8000S檢測系統已通過客戶驗證，取得正式訂單，並再推出雙光路模組，精準掌握TSV的單孔深度、孔壁缺陷及孔內殘留物。圖／蔚華科提供
半導體設備專業品牌蔚華科技（3055）傳捷報，以業界首創專利「蔚華雷射斷層掃描（SpiroxLTS）」為核心設計的SP8000S非破壞性TSV檢測系統再推出雙光路模組，可精準掌握TSV的單孔深度、孔壁缺陷及孔內殘留物，使業界客戶突破長期以來的製程瓶頸。蔚華科技宣布，SP8000S檢測系統已通過客戶驗證，取得正式訂單，將於明年出貨，帶來實質營收與獲利貢獻。

TSV技術以其高密度、低延遲的垂直互連能力，成為3D IC、堆疊式記憶體（如HBM、WoW）、高效能運算（HPC）與AI晶片不可或缺的基礎。隨著記憶體市場需求持續增強， TSV孔徑已從主流5µm，朝向更小孔徑（如3µm）發展，使得非破壞性檢測TSV單孔的孔深、孔壁缺陷及孔內殘留物愈來愈困難，成為現今TSV製程良率再提升的重大瓶頸。

因直接影響蝕刻、填孔、電性可靠度與後段組裝等多個關鍵步驟，TSV的孔深訊息至關重要。現今業界多採用OCT等光學干涉的方式進行量測，需耗時近兩個月進行參數建置的前期作業，且僅能取得多孔的平均孔深訊息，無法針對單孔進行孔深量測。蔚華科技的SP8000S雙光路模組，透過SpiroxLTS®技術，則僅需十多分鐘即能完成一片12吋晶圓上的9區TSV孔深量測，並提供每個被量測TSV單孔孔深訊息，對客戶有極大幫助。此外，SP8000S也能進一步針對孔內殘留物與孔壁缺陷進行即時的非破壞檢測，可確保關鍵品質穩定，進而提升良率。

蔚華科技執行長楊燿州表示：「我們很高興SpiroxLTS®能協助客戶解決TSV進階製程上遇到的問題，讓客戶能在研發與製程階段迅速掌握TSV品質。SpiroxLTS®技術獨特的非破壞性檢測能力，可成為滿足業界先進製程的檢測需求的最佳利器，協助客戶在各階段製程即時掌握品質並降低成本。目前SP8000S已得到晶圓廠客戶肯定，完成驗證並下單，相信未來能獲得業界更多客戶採用，對公司帶來實質貢獻。」

