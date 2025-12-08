快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

遠傳、台亞衛星、印尼 Telkomsat 簽署 MOU 推動印尼遠距醫療服務落地

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

遠傳（4904）響應新南向政策，推動遠距醫療輸出海外，日前已宣布攜手亞東醫院前進印尼。８日更宣布攜手台亞衛星（Teleport Access Services）與印尼國營衛星業者Telkomsat，正式簽署合作備忘錄（MoU），三方共同開發以衛星連接技術為基礎的遠距醫療服務，向印尼的離島偏鄉地區提供服務。

目前印尼當地試點計畫已陸續完成，後續將進行平台建置、醫療人員培訓與系統整合，攜手加速遠距醫療服務落地，預計於2026年正式啟動商轉。首階段將涵蓋雅加達、峇里島等五大省份，服務超過百家基層診所與衛生中心。不僅推動印尼遠距醫療市場的數位轉型與基礎建設升級，亦展現台灣在科技與智慧醫療領域的國際影響力，也是遠傳進入東南亞市場的重要里程碑。

在合作架構中，由遠傳提供安全穩定的遠距醫療平台，結合台亞衛星及Telkomsat的高穩定衛星通訊技術，協助印尼偏遠地區建置強韌的醫療通訊網路，確保與本地醫療機構串接與服務落地，期望透過衛星技術與遠距醫療平台，讓印尼偏鄉民眾享有與城市地區「沒有距離」的高品質醫療服務。

近年印尼政府積極推動醫療數位化政策，包括電子病歷、遠距診療與智慧醫院建設。根據印尼衛生部2025政策方向，遠距醫療已被列為提升偏鄉醫療可近性的核心策略，並鼓勵跨國合作導入AI與衛星技術。此次三方合作正好呼應政策需求，並已獲得當地政府初步支持。

本次合作聚焦於遠傳自主研發的「5G遠距診療平台」，已取得各式ISO認證與HIPAA國際認證，符合國際遠距醫療服務標準。平台功能涵蓋HL7 FHIR電子病歷交換、AI輔助診斷、虛擬診間、個案PHR管理、電子處方箋及虛擬健保卡等，支援跨專科、跨機構整合，提供完整的遠距診療與健康管理解決方案。遠傳近年在台灣積極推動智慧醫療創新，遠距診療服務已遍及全國15縣市、57鄉鎮，服務超過7.4萬人次，並將國內的成功經驗複製至東南亞市場，特別是印尼地區，打造台灣智慧醫療輸出海外的具體實踐。

印尼 平台

延伸閱讀

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

男子性侵婦女又偷竊 印尼村民殘忍私刑割他生殖器曬屍遊街

台灣、印尼藥師提前續盟 鞏固姐妹會情誼與交流

循環經濟落實在太空 碎片可用來製造衛星

相關新聞

矽科宏晟將加速上櫃行程 擴大國際布局

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）將於9日舉行上櫃前業績發表會。矽科宏晟總經理柯燦塗今日表示，看...

趨勢科技看2026資安 Vibe Coding 趨勢恐成新「內鬼」

企業正積極擁抱各類AI工具，提升營運效率，但在部署AI的同時，也可能讓潛在入侵者在企業環境中「內建」攻擊能力，讓威脅得以...

崇越科技揪弘塑等9家台美日廠 前進日本半導體展

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）8日宣布與旗下日本子公司峻川商事，偕同9家台、美、日半導體供應商，參加「...

微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christm...

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，...

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。