遠傳、台亞衛星、印尼 Telkomsat 簽署 MOU 推動印尼遠距醫療服務落地

遠傳（4904）響應新南向政策，推動遠距醫療輸出海外，日前已宣布攜手亞東醫院前進印尼。８日更宣布攜手台亞衛星（Teleport Access Services）與印尼國營衛星業者Telkomsat，正式簽署合作備忘錄（MoU），三方共同開發以衛星連接技術為基礎的遠距醫療服務，向印尼的離島偏鄉地區提供服務。

目前印尼當地試點計畫已陸續完成，後續將進行平台建置、醫療人員培訓與系統整合，攜手加速遠距醫療服務落地，預計於2026年正式啟動商轉。首階段將涵蓋雅加達、峇里島等五大省份，服務超過百家基層診所與衛生中心。不僅推動印尼遠距醫療市場的數位轉型與基礎建設升級，亦展現台灣在科技與智慧醫療領域的國際影響力，也是遠傳進入東南亞市場的重要里程碑。

在合作架構中，由遠傳提供安全穩定的遠距醫療平台，結合台亞衛星及Telkomsat的高穩定衛星通訊技術，協助印尼偏遠地區建置強韌的醫療通訊網路，確保與本地醫療機構串接與服務落地，期望透過衛星技術與遠距醫療平台，讓印尼偏鄉民眾享有與城市地區「沒有距離」的高品質醫療服務。

近年印尼政府積極推動醫療數位化政策，包括電子病歷、遠距診療與智慧醫院建設。根據印尼衛生部2025政策方向，遠距醫療已被列為提升偏鄉醫療可近性的核心策略，並鼓勵跨國合作導入AI與衛星技術。此次三方合作正好呼應政策需求，並已獲得當地政府初步支持。

本次合作聚焦於遠傳自主研發的「5G遠距診療平台」，已取得各式ISO認證與HIPAA國際認證，符合國際遠距醫療服務標準。平台功能涵蓋HL7 FHIR電子病歷交換、AI輔助診斷、虛擬診間、個案PHR管理、電子處方箋及虛擬健保卡等，支援跨專科、跨機構整合，提供完整的遠距診療與健康管理解決方案。遠傳近年在台灣積極推動智慧醫療創新，遠距診療服務已遍及全國15縣市、57鄉鎮，服務超過7.4萬人次，並將國內的成功經驗複製至東南亞市場，特別是印尼地區，打造台灣智慧醫療輸出海外的具體實踐。