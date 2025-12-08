虹彩攜手日本電力公司 全球首發以全彩電子紙打造電線桿智慧顯示應用

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
虹彩光電藉由獨有的全彩膽固醇液晶技術，突破傳統印刷海報更換週期長、人工維護成本高的限制。業者／提供

全彩膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術領航者—虹彩光電，宣布攜手日本電力公司，於11月15日至23日假高尾山與八王子市舉辦的相關活動中，首度展示以全彩電子紙打造的電線桿智慧顯示應用。展區橫跨八王子市主要街道與高尾山地區，示範如何以電子紙取代傳統印刷式電線桿廣告，並支援-20°C至85°C的超寬溫運作環境。

這次展示的拼接型超低功耗解決方案，不僅能在日照強烈的戶外維持清晰顯示，更兼具節能、耐候與公共資訊應用潛力。這項落地成果象徵虹彩光電在日本市場的技術突破，也體現企業「創新節能、綠色永續」的長期承諾，持續引領顯示技術邁向無紙化與低碳化的未來。

日本電線桿數位化浪潮興起 彩色電子紙成為關鍵媒介

根據日本國土交通省統計，全國約有3,600萬根電線桿，其中約三分之二由配電業者持有，早已成為都市宣傳與廣告的重要載體。為呼應數位轉型趨勢，虹彩光電在本次展示中，推出可依桿體結構彈性拼接的模組化電子紙系統，支援多螢幕同步更新，為電線桿廣告開啟新的數位應用模式。最新一代膽固醇液晶顯示技術具備1,678萬色的全彩影像表現，並能在-20°C至85°C的環境中保持穩定可視性；搭配極低功耗與可快速安裝的設計，滿足節能、維護簡易及公共安全等多項需求，符合日本嚴格的設備審查規範。這項技術突破，讓彩色電子紙成功從平面廣告走向多場景智慧顯示，滿足日本市場對高效、耐候、環保的數位廣告解決方案期待。

數位化驅動戶外媒體升級 創造十倍投放效益與公共價值

虹彩光電藉由獨有的全彩膽固醇液晶技術，突破傳統印刷海報更換週期長、人工維護成本高的限制。透過雲端數位化管理，業者可在單日完成十倍以上的廣告更新頻次，顯著提升媒體使用效率與廣告收益。同時，電子紙的低耗能特性使其能在停電或低功率狀態下維持顯示，成為災害時期的重要公共資訊節點，可即時傳遞交通、氣象或警示訊息，支援地方政府的防災行動。隨著軟性與曲面顯示技術的成熟，彩色電子紙的應用將從電線桿延伸至更多公共空間，推動戶外媒體進入兼具彈性與永續的新時代。

永續顯示成為城市治理與環境保護的新解方

面對全球永續轉型與能源效率要求，虹彩光電的彩色電子紙技術已在極端環境中證明其穩定與可靠。低功耗、全時段可視性與超寬溫運作能力，使其成為戶外標示與公共資訊顯示的理想選擇，協助城市在減碳與數位化之間取得平衡。未來，虹彩光電將持續深化與國際夥伴的合作，推進可持續顯示技術的全球應用，為城市帶來更環境友善的視覺傳遞方式，開啟無紙化、低碳化的新紀元。

虹彩光電攜手日本電力公司，以全彩電子紙打造電線桿智慧顯示應用，圖為虹彩光電董事長廖奇璋現身展示場域。業者／提供
虹彩光電攜手日本電力公司，以全彩電子紙打造電線桿智慧顯示應用，圖為虹彩光電董事長廖奇璋現身展示場域。業者／提供

