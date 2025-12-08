快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

日電貿：AI拉升被動元件出貨 觀察記憶體缺貨影響

中央社／ 台北8日電

被動元件代理商日電貿總經理于耀國今天預估，2026年人工智慧（AI）應用可持續帶動被動元件出貨，不過需觀察記憶體缺貨市況對消費電子應用影響，預估明年AI應用占日電貿整體業績比重可較今年增加。

日電貿今天舉行法人說明會，展望明年被動元件市況，于耀國指出，AI應用仍是主要拉貨動能，觀察消費電子應用拉貨力道及電動車進展。

于耀國表示，AI應用包括資料中心和AI運算強勁需求，持續帶動包括高階積層陶瓷電容（MLCC）等在內的電容、電阻和電感等被動元件產品需求。

在產品策略轉型上，日電貿說明，聚焦AI和高附加價值應用，針對高容值高可靠度的MLCC和鉭質電容產品布局，獲得多家客戶導入，有助提升毛利率表現。

展望日本與韓國等被動元件大廠動向，于耀國指出，AI應用持續帶動日本和韓國大廠，包括村田製作所（Murata）和三星電機（SEMCO）等高階被動元件需求持續成長。

在市場布局方面，日電貿表示，持續擴展東南亞和印度等業務據點，避開關稅壁壘和地緣政治風險，確保供應鏈穩定和交期效率。

于耀國指出，目前AI應用占日電貿整體業績比重超過2成、上看25%，預期明年AI應用占比可較今年增加。

觀察近期被動元件漲價因素，于耀國表示，日電貿先前已備低價庫存，可提早反應，對於通路商來說相對有優勢。

觀察日電貿今年前3季品牌代理業績比重，根據資料，韓國三星電機產品占比約38%、日本Panasonic占比約14%、日商Chemicon占比約12%、國巨旗下基美（KEMET）占比約11%，日商京瓷AVX（KyoceraAVX）占比約8%。

從產品業績比重來看，根據資料，日電貿今年前3季積層陶瓷電容業績占比約44%、固態電容占比約28%、電解電容占比約10%、半導體占比約8%。

資料顯示，台灣市場占日電貿前3季整體業績比重約46%，中國占比約25%，東南亞占比約16%。日電貿指出，今年第3季部分客戶訂單移轉到東南亞，當地市場比重提高。

AI 被動元件 東南亞

延伸閱讀

外資上周回補逾500億元 這檔記憶體概念股卻遭狂賣

威剛營收／11月55.98億元、創近19年新高 受惠記憶體漲價潮

聯強營收／記憶體與AI需求爆發！11月414億元 年增10.63%

拿下輝達供應鏈認證 三集瑞卡位AI伺服器關鍵被動元件商機

相關新聞

矽科宏晟將加速上櫃行程 擴大國際布局

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）將於9日舉行上櫃前業績發表會。矽科宏晟總經理柯燦塗今日表示，看...

趨勢科技看2026資安 Vibe Coding 趨勢恐成新「內鬼」

企業正積極擁抱各類AI工具，提升營運效率，但在部署AI的同時，也可能讓潛在入侵者在企業環境中「內建」攻擊能力，讓威脅得以...

崇越科技揪弘塑等9家台美日廠 前進日本半導體展

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）8日宣布與旗下日本子公司峻川商事，偕同9家台、美、日半導體供應商，參加「...

微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christm...

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，...

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。