矽科宏晟將加速上櫃行程 擴大國際布局

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）將於9日舉行上櫃前業績發表會。矽科宏晟總經理柯燦塗今日表示，看好各國加速半導體自主化行動，驅動半導體建廠工程，矽科宏晟將藉上櫃後台灣資本市場力量，助力公司加速國際布局，掌控國外建廠高階特殊化學供應系統工程，明年營收跳躍成長可期。

柯燦塗表示，矽科宏晟深耕 IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力上具備領先優勢。公司主要客戶均為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者AVL（核准供應商名單），在門檻極高的高科技廠務工程中取得長期穩定地位。

他強調，技術深度與高度客製化能力，是矽科宏晟的核心競爭力。受惠於自有電控軟體與整合平台，公司得以完全掌握設備效能，降低運轉風險，並迅速因應先進製程/封裝變化。此外，矽科宏晟承襲日本關東化學 40 年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，並發展自家系統設計及研發團隊，以支援先進製程/封裝前期建廠與後期建置優化。憑藉累積超過3000套系統工程實績。

柯燦塗表示，矽科宏晟一開始是由日本關東化學機械手把手技術傳承，如今可具備完善化學品供應系統設計能力，並將設備回銷日本。

他強，因應主要客戶全球布局 ，近年積極於台灣、日本、中國、美國與新加坡等地設點，並同步參與多國半導體新廠建置。近年重大實績包括多項晶圓代工大廠化學品供應系統工程，涵蓋5奈米、7奈米、10奈米與多個先進封裝（AP）廠區，並持續爭取海內外建廠專案。

除了設備與工程建置，矽科宏晟也以「設備＋工程＋維運」三軸模式打造長期收入基礎。透過供應系統工程整合方案、Maintenance維護、System renewal與零件供應服務，公司在建廠完成後仍與客戶維持長期合作。旗下TCM（全面化學品管理）團隊規模逾百人，承攬晶圓廠日常駐廠維運，從系統巡檢、保養到修繕皆以整廠合約方式提供。隨著半導體製程無法停線、停一天即可能造成數十億元產值損失，維運服務的重要性將持續提升。

柯燦塗說， 伴隨全球半導體產業進入新一輪擴張周期，AI、高效能運算、先進封裝與成熟製程需求齊發，化學品供應系統的建置與維運將成為各國新廠投資的關鍵。矽科宏晟以橫跨設備、工程與維運的完整供應能力，加上深耕多國的營運據點、領先業界的客製化技術與ESG解決方案，有望在全球晶圓廠新資本支出潮中持續擴大版圖，推升營運動能。