快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

聯電攜手 imec 導入12吋矽光子製程 卡位 CPO 與高速連接商機

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）8日宣布，與全球領先的先進半導體技術研發中心imec簽署技術授權協議，取得imec iSiPP300矽光子製程技術。該製程具備共封裝光學（CPO）相容性，聯電將以此打造12吋矽光子平台，鎖定下一代高速連接與資料中心應用，強化在AI與高效能運算（HPC）相關光互連市場的布局。

聯電表示，隨著AI數據負載迅速增加，傳統銅互連逐漸遇到瓶頸，以光傳輸為核心的矽光子技術成為滿足資料中心、HPC與網通基礎設施「超高頻寬、低延遲、高能源效率」需求的關鍵。聯電將結合imec經驗證的12吋矽光子製程、自身在SOI晶圓製程的專業，以及既有8吋矽光子量產經驗，為客戶提供高度可擴展的光子晶片（PIC）平台。

聯電資深副總經理洪圭鈞指出，公司已與多家新客戶合作，將在新平台上提供用於光收發器的光子晶片，預計於2026及2027年展開風險試產，並結合多元先進封裝技術，朝共封裝光學與光學I/O等高整合度系統架構邁進，為資料中心內部與跨資料中心提供高頻寬、低能耗的光互連解決方案。IC-Link by imec副總裁Philippe Absil則強調，其iSiPP300平台整合微環調變器、GeSi EAM等高效元件與3D封裝模組，與聯電合作將有助於加速尖端矽光子技術的量產導入與市場擴散。

聯電 矽光子

延伸閱讀

台科大與連展產學合作 聚焦衛星、無人機應用

全民權證／矽格 瞄準逾120天

光聖入股IET 攜手搶進矽光子

聯電與Polar簽MOU 評估在美打造八吋功率晶圓供應鏈、降低地緣風險

相關新聞

矽科宏晟將加速上櫃行程 擴大國際布局

長期深耕高科技產業製程化學品供應系統的矽科宏晟（6725）將於9日舉行上櫃前業績發表會。矽科宏晟總經理柯燦塗今日表示，看...

趨勢科技看2026資安 Vibe Coding 趨勢恐成新「內鬼」

企業正積極擁抱各類AI工具，提升營運效率，但在部署AI的同時，也可能讓潛在入侵者在企業環境中「內建」攻擊能力，讓威脅得以...

崇越科技揪弘塑等9家台美日廠 前進日本半導體展

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越（5434）8日宣布與旗下日本子公司峻川商事，偕同9家台、美、日半導體供應商，參加「...

微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christm...

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，...

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。