技嘉將參加CES 2026展示AI工廠、實體AI、以及AI代理的新世代

技嘉（2376）8日表示，人工智慧（AI）已從Perception AI（感知）轉型Generative AI（生成），現正持續朝向發展成Physical AI（實體智能）邁進。AI只是在雲端訓練的模型，而是從資料中心一路延伸到邊緣端，甚至漸漸進入每個人的日常生活的智慧型態。

技嘉產品與技術貫穿每一個階段，讓運算力量無所不在，讓智慧持續向前。從Agentic AI Factory到Physical Edge AI，以及AI Personal Platform，技嘉將於2026年1月6日到9日的美國消費性電子展（CES），以「AI Forward」為主題，展示如何讓「運算」成為推動AI不斷前進的力量。