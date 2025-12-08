拿下輝達供應鏈認證 三集瑞卡位AI伺服器關鍵被動元件商機

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）8日公告11月合併營收達1.79億元，與上月相當、年減14.8%，累計前11月合併營收21.09億元，年增3.4%。公司表示，近期原物料價格波動劇烈，旗下產品使用銀漿比重較低、受銅價影響較大，將在價格策略上審慎因應，同時持續維持平均單價（ASP）與毛利結構穩定向上。

在全球AI軍備競賽推升HPC與資料中心建置下，AI伺服器對高瓦數、高電流密度電源系統需求強勁，帶動電感、磁珠、變壓器等被動元件用量與規格同步升級，單機電感用量自筆電十餘顆大幅增加至數十顆、約成長三倍，被動元件在AI供應鏈的關鍵性顯著提升。

三集瑞指出，隨成功掛牌、資本市場挹注，已加速導入先進製程、開發高頻、高耐流、高可靠度產品線，並規劃泰國廠採全自動化智慧產線，預計2026年第1季動工、最快第3季投產。目前積極與國際雲端服務商、AI伺服器業者及大型運算平台供應鏈洽談合作，已取得輝達（NVIDIA）供應鏈資格認證，新品陸續進入驗證與送樣並出現拉貨訊號，一旦放量，有望成為2026年營運成長的關鍵動能。