PwC《2025全球投資人調查報告》顯示 AI 治理與韌性成焦點
PwC發布《2025全球投資人調查》（2025 Global Investor Survey），涵蓋全球26個國家與地區，共1,074位專業投資人受訪。調查發現，61%的投資人表示，未來三年科技業將是最具投資吸引力的產業，遠超過其他產業。92%投資人呼籲所投資的企業在科技轉型增加資金，強化資安（88%），期望成長與韌性並行。
研究也顯示，隨企業大量導入AI技術，投資人要求AI透明度，僅不足四成（37%）投資人認為企業對AI策略與政策的揭露是足夠的。但超過四成投資人希望企業能夠在AI投資（42%）、回報（42%）及創新策略（47%）上揭露更多資訊。
調查結果顯示，92%投資人呼籲企業增加資金於科技轉型，主要是企業採用AI後帶來的效益。過去一年，投資人觀察到其投資的企業中，AI帶來的效益主要包括生產力提升（86%）、獲利改善（71%）及營收成長（66%）。
資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，投資人開始看到AI帶來的營運與財務效益。雖然投資人理解AI回報需要前期的資本投入，但期望紀律，包括具決策價值的指標、可信的治理，也期望能看到AI能安全且可重複地重塑成本曲線、生產力與營收的證據。
面對不可預測的環境，投資人支持企業強化韌性，同時善用科技驅動的機會，提供清晰且透明的報酬。投資人支持企業增加在資安（88%）、商業模式敏捷性（73%）、法規遵循（66%）及供應鏈管理（64%）上的支出，以防範主要風險。
韌性與成長的驅動也延伸至永續領域，84%的投資人認為企業應維持或增加在氣候調適上的投資，61%表示若企業使用永續數據提升效率與績效，將至少適度增加投資。
林一帆表示，投資人的訊息十分明確，若將企業比喻為汽車，科技轉型仍是驅動成長的高速公路，而韌性與透明度則是確保安全的護欄。投資人青睞的是能負責任地擴展創新，並具備清晰治理架構、可衡量成果及可信計畫的企業，將科技轉化為持久且可持續的價值。
