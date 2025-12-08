華碩商用電腦 蟬聯台灣商用市場龍頭
依據市調機構IDC最新報告公布，華碩（2357）商用電腦2025年第3季再度蟬聯台灣市占冠軍，商用桌機以41%壓倒性市占率橫掃市場；商用筆電以31.6%的市占率穩居龍頭。其中政教領域表現尤為耀眼，商用桌機與商用筆電分別取得48.5%及49.9%的卓越成績，穩固全台業界第一的領導地位。
而華碩商用解決方案提供密不可破的資安防護、設備／資產管理、雲／地儲存、虛擬運算等全方位且彈性的整合服務，深獲市場青睞與信任。最新AI商用桌機——ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK)符合Copilot+ PC標準，具備50 TOPS NPU，最高搭載NVIDIA（輝達） GeForce RTX 5060獨立顯示卡，是企業導入地端AI的全新即戰力。
華碩表示，主打強大AI運算、高效擴充與多層級資安防護，ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower (PM700MK)協助企業全面導入AI生產力。配備最高AMD（超微） Ryzen AI 7 350處理器，NPU 50 TOPS，支援Copilot、即時字幕、Windows Search智慧搜尋、Cocreator創作與Restyle影像等便利的AI功能，讓日常作業更加順暢高效。內建獨家ASUS AI ExpertMeet，可在地端執行AI降噪、逐字稿（音訊轉文字）、即時翻譯、講者辨識與會議摘要，兼具便利與資訊安全。機身採免工具快拆設計，便於升級與維護，滿足企業IT的管理需求。
