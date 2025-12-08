微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星啟動《聖誕樹下許願季》全球年末盛典 年度聖誕企劃開跑。微星／提供
微星啟動《聖誕樹下許願季》全球年末盛典 年度聖誕企劃開跑。微星／提供

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christmas Tree），這項為期一個月的節慶活動，邀請MSI Reward會員透過兩種方式開啟節日驚喜。從即抽即看的開箱禮，到節後公布的豪華禮包抽獎，玩家能夠自由選擇如何參與節慶時刻。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「聖誕節是個充滿溫馨與魔法的時刻，我們希望透過《聖誕樹下許願季》將這份祝福傳遞給每一位支持 MSI 的會員。今年的活動設計，不僅要感謝我們忠誠的社群，更要透過這些豐富的禮物，讓大家感受到 MSI 品牌與玩家之間緊密的連結，共同迎接充滿 AI 創新的一年。」

開啟一份禮物：即時揭曉的節慶體驗：在「聖誕樹下開箱禮」（Open A Gift Under The Tree）中，會員可使用 50 點 Reward Points 進行抽獎，並立即查看抽中的獎項。此活動提供多樣獎項，包含：MSI Modern 系列筆電。MPG 271QR QD-OLED X50 顯示器。Steam 遊戲兌換碼。MSI Reward 會員點數回饋。聖誕限定虛擬頭貼與桌布。

