影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色
和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，但在全球科技產業中是不可或缺的角色，不用過多憂慮，台灣能在這波AI趨勢裡站在這麼重要的位置，值得穩定心情，往前好好努力。
中華民國核能學會上午舉行會員大會，並頒發「朱寶熙紀念獎」給予核四廠前廠長王伯輝，與「特殊貢獻獎」給予和碩科技董事長童子賢，以表揚他們在許多場合對核能民生應用做的努力。
