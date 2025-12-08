快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影
欣興董事長曾子章。記者尹慧中／攝影

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代方案等，隨材料缺貨改善可望加速高階產品出貨衝刺營運。此外欣興正辦理現增，每股發行價格新台幣116元整，用於償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。

先前高階載板ABF以及BT載板受制不同層面缺料干擾出貨議題持續受關注，業界看好，欣興為載板龍頭已有對應替代方案進行，有助於2026年高階產品出貨加速放量。

欣興董座曾子章日前在電路板國際展會期間受訪也已指出，銅箔基板（CCL）缺料不嚴重，去年大家都已知道會發生，至於高階CCL比較有挑戰，大概一直到未來半年是高峰，但是預期明年的第3季開始，這些的Gap就快速收斂。

至於其他材料，曾子章說，產品不斷的創新，材料、工具、設備也需要變革，其中載板高階玻璃布、石英布、Low CTE等缺貨預期還要一年左右，不過大家都已有很多因應的替代方案，因為人的腦筋很好，當下在想有沒有替代方案，在這個很有限的材料的時候，將有更多替代方案，比如有新的供應商、有新的技術、新的方式，還有不同材料混搭都來創新，應對客戶的需求。

曾子章也說，AI商機可再旺十年以上，但要確保生產品質，應對供應鏈的挑戰需要大家一起努力。

電路板國際展會PCB卓越貢獻獎頒獎典禮日前舉行，欣興電子董事長曾子章獲得殊榮。記者曾吉松／攝影
電路板國際展會PCB卓越貢獻獎頒獎典禮日前舉行，欣興電子董事長曾子章獲得殊榮。記者曾吉松／攝影

延伸閱讀

上緯切入伺服器材料鏈

欣興、景碩 選逾三個月

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

台光電、欣興 押長天期

相關新聞

微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christm...

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，...

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代...

黃仁勳預告AI改變就業市場 新職業…幫機器人做衣服

輝達執行長黃仁勳預期，AI將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能...

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂...

輝達GTC盛會明年3月16日舉行 黃仁勳將釋出Vera Rubin最新進展

輝達於官網宣布，將在美西時間2026年3月16日於加州聖荷西舉行年度AI盛會「GTC 2026」，輝達執行長黃仁勳當天將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。