雷虎：參與美無人機優勢計畫10億美元標案

無人機廠商雷虎科技宣布，將參與美國國防部「無人機優勢計畫」，總額高達10億美元標案。雷虎科技指出，已於今年9月取得美國國防部Blue UAS認證的Overkill FPV自殺無人機系列正是這項計畫的採購類別。

雷虎科技強調，已於今年9月以Overkill FPV自殺無人機系列，成為首家也是目前唯一入選美國國防部「藍色無人機清單」（Blue UAS Cleared List）的台灣企業，具備直接參賽資格。此清單正是美國國防部「無人機優勢計畫」的主要採購名錄，目前僅40多家平台通過嚴格的網路安全與國防授權法案合規審查。

雷虎發布新聞稿表示，根據雷虎法說會及美國國防部12月2日公告與產業最新消息，美國國防部（DoD）正式啟動「無人機優勢計畫」（Drone DominanceProgram，DDP），總額高達10億美元，目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機（One-Way Attack drones, OWA），建立絕對的戰場無人機優勢。

美國國防部11月發布資訊顯示，計畫將採4階段淘汰制，第1階段於2026年2月16日啟動，篩選25家合格供應商，進行「無人機挑戰」（Gauntlet）實兵驗測，首批3萬架訂單預計2026年7月前交付。

雷虎科技表示，已在台灣建立軍規產線，月產能可達數千架，並計畫2026年第1季在美國俄亥俄州正式投產。雷虎若順利進入美國招商競標的25家名單，將是台灣民間國防企業直接獲得美軍大單的首例。