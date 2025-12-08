快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

雷虎：參與美無人機優勢計畫10億美元標案

中央社／ 台北8日電

無人機廠商雷虎科技宣布，將參與美國國防部「無人機優勢計畫」，總額高達10億美元標案。雷虎科技指出，已於今年9月取得美國國防部Blue UAS認證的Overkill FPV自殺無人機系列正是這項計畫的採購類別。

雷虎科技強調，已於今年9月以Overkill FPV自殺無人機系列，成為首家也是目前唯一入選美國國防部「藍色無人機清單」（Blue UAS Cleared List）的台灣企業，具備直接參賽資格。此清單正是美國國防部「無人機優勢計畫」的主要採購名錄，目前僅40多家平台通過嚴格的網路安全與國防授權法案合規審查。

雷虎發布新聞稿表示，根據雷虎法說會及美國國防部12月2日公告與產業最新消息，美國國防部（DoD）正式啟動「無人機優勢計畫」（Drone DominanceProgram，DDP），總額高達10億美元，目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機（One-Way Attack drones, OWA），建立絕對的戰場無人機優勢。

美國國防部11月發布資訊顯示，計畫將採4階段淘汰制，第1階段於2026年2月16日啟動，篩選25家合格供應商，進行「無人機挑戰」（Gauntlet）實兵驗測，首批3萬架訂單預計2026年7月前交付。

雷虎科技表示，已在台灣建立軍規產線，月產能可達數千架，並計畫2026年第1季在美國俄亥俄州正式投產。雷虎若順利進入美國招商競標的25家名單，將是台灣民間國防企業直接獲得美軍大單的首例。

無人機 雷虎科技

延伸閱讀

雷虎宣布 將參與美國國防部「無人機優勢計畫」

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

車諾比核電廠防護罩遭無人機損壞 恐難防核洩漏

相關新聞

微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christm...

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，...

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代...

黃仁勳預告AI改變就業市場 新職業…幫機器人做衣服

輝達執行長黃仁勳預期，AI將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能...

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂...

輝達GTC盛會明年3月16日舉行 黃仁勳將釋出Vera Rubin最新進展

輝達於官網宣布，將在美西時間2026年3月16日於加州聖荷西舉行年度AI盛會「GTC 2026」，輝達執行長黃仁勳當天將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。