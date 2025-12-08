雷虎宣布 將參與美國國防部「無人機優勢計畫」
根據上週五雷虎法說會及美國國防部12月2日公告與產業最新消息， 美國國防部（DoD）正式啟動「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program，簡稱DDP），總額高達10億美元，目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機（One-Way Attack drones, OWA），建立絕對的戰場無人機優勢。雷虎（8033）表示，已於2025年9月取得美國DoD Blue UAS認證的Overkill FPV正是DDP計畫採購類別。
雷虎科技指出，目前僅40多家平台通過嚴格的網路安全與NDAA合規審查。Overkill FPV系列性能完全符合DDP門檻：續航30分鐘、最高時速120公里、酬載3公斤（可擴充至7公斤）、整合Auterion AI自主導航與多模抗干擾通訊。
雷虎科技公司已在台灣建立軍規產線，月產能可達數千架，並計畫2026年第一季在美國俄亥俄州正式投產。
更值得注意的是，雷虎美國子公司Thunder Tiger Industries在2025年10月華盛頓舉行的AUSA年會中，以AUSA 2025 High-Level National Partner身分參展，現場展示Overkill FPV無人機與SeaShark USV海鯊號無人艇，獲得美軍與採購單位高度關注，展會期間即與多個作戰實驗室展開後續測試合作。
對台灣國防產業的意義重大，DDP計畫明白將「可信任盟友」納入採購範圍，雷虎若順利進入招商競標的25家名單，將是台灣民間國防企業直接獲得美軍大單的首例，也將大幅提升台灣無人機與無人艇技術的國際能見度與出口競爭力。
