快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

雷虎宣布 將參與美國國防部「無人機優勢計畫」

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

根據上週五雷虎法說會及美國國防部12月2日公告與產業最新消息， 美國國防部（DoD）正式啟動「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program，簡稱DDP），總額高達10億美元，目標在2027年前採購超過30萬架低成本、單程攻擊無人機（One-Way Attack drones, OWA），建立絕對的戰場無人機優勢。雷虎（8033）表示，已於2025年9月取得美國DoD Blue UAS認證的Overkill FPV正是DDP計畫採購類別。

雷虎科技指出，目前僅40多家平台通過嚴格的網路安全與NDAA合規審查。Overkill FPV系列性能完全符合DDP門檻：續航30分鐘、最高時速120公里、酬載3公斤（可擴充至7公斤）、整合Auterion AI自主導航與多模抗干擾通訊。

雷虎科技公司已在台灣建立軍規產線，月產能可達數千架，並計畫2026年第一季在美國俄亥俄州正式投產。

更值得注意的是，雷虎美國子公司Thunder Tiger Industries在2025年10月華盛頓舉行的AUSA年會中，以AUSA 2025 High-Level National Partner身分參展，現場展示Overkill FPV無人機與SeaShark USV海鯊號無人艇，獲得美軍與採購單位高度關注，展會期間即與多個作戰實驗室展開後續測試合作。

對台灣國防產業的意義重大，DDP計畫明白將「可信任盟友」納入採購範圍，雷虎若順利進入招商競標的25家名單，將是台灣民間國防企業直接獲得美軍大單的首例，也將大幅提升台灣無人機與無人艇技術的國際能見度與出口競爭力。

延伸閱讀

美國88歲老兵超市打工惹心酸 澳洲網紅募捐5670萬元供他退休

美港口業擬延後升級碼頭

高市涉台言論僵局滿月…大陸反制日本 打出稀土牌

美國平衡基金抗波動 經理人喊話股六債四 投資攻守兼備

相關新聞

微星啟動《聖誕樹下許願季》會員抽筆電、顯示卡好禮不間斷

全球電競與AI高效能運算領導品牌MSI微星（2377）8日宣布推出《聖誕樹下許願季》（Under The Christm...

影／談AI趨勢 童子賢：台灣在全球科技產業是不可或缺的角色

和碩科技董事長童子賢上午出席中華民國核能學會會員大會，會前針對AI趨勢發表談話，童子賢強調台灣人口占全世界人口比例不高，...

欣興高階載板材料缺貨持續改善衝刺營運 現增撐腰籌措資金

載板龍頭欣興（3037）8日股價持續反彈，驚驚漲挑戰前波高點，先前公司已預告，高階載板的材料缺貨可望持續改善包含尋找替代...

黃仁勳預告AI改變就業市場 新職業…幫機器人做衣服

輝達執行長黃仁勳預期，AI將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能...

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂...

輝達GTC盛會明年3月16日舉行 黃仁勳將釋出Vera Rubin最新進展

輝達於官網宣布，將在美西時間2026年3月16日於加州聖荷西舉行年度AI盛會「GTC 2026」，輝達執行長黃仁勳當天將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。