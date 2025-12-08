AI 眼鏡百家爭鳴 湧千萬出貨量

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

Google、Meta、小米、三星、百度與字節跳動等科技巨擘爭相投入AI眼鏡市場，新一波科技趨勢已成形，不僅市場商機快速擴大，並成為各家科技業者角力的新戰場，2026年迎來出貨大爆發。

業界人士指出，AI眼鏡已被定義為整合設備端大型語言模型的產品，而且具備能提供用戶情境資訊與應用輔助的多模態介面的能力，並給予用戶即時回應，加上硬體技術逐步實現裝置輕量化，市場滲透率正快速攀升，進而引爆商機擴大。

根據各大研究機構預測，全球AI眼鏡市場2025年開始加速成長，2026年迎來千萬級出貨量的爆發點，長線來看，有機會達到數千萬副的規模，整體市場產值上看數十億美元。

IDC預估，2025年AI眼鏡出貨量年增率將達38%，產值58億美元，2026年出貨量突破900萬副，整體市場規模衝上75億美元；其他市調機構預言，2030年時，AI眼鏡出貨量上看3,500萬副，屆時產值將達百億美元規模。

業界人士指出，隨著技術突破與產品價格逐年下降，AI智慧眼鏡的市場潛力愈來愈強，加上科技巨頭爭相投入開發，均促使AI智慧眼鏡產業逐步從專業應用擴展至日常消費市場。

業界人士認為，未來AI智慧眼鏡勢必會有更多創新功能整合，例如即時翻譯、AR導航與健康監測，而AI眼鏡將成為新一代智慧穿戴設備的重要代表，並改變人機互動模式，成為AI時代的象徵產品之一。

