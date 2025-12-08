Google AI 眼鏡 Android XR 本周登場 宏達電、英濟等沾光

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
Google美國時間8日舉行「Android XR特別發布會」，預告「將有令人期待的新功能」，將結合旗下最夯的AI大模型Gemini出擊。(美聯社)
Google自研張量處理器（TPU）掀起全球科技業新旋風之際，公司乘勝追擊，宣布將在美國時間8日舉行「Android XR特別發布會」，預告「將有令人期待的新功能」，將結合旗下最夯的AI大模型Gemini出擊。

外界預期，Google這次特別發布會將涵蓋AI眼鏡、智慧頭盔與各種新技術及應用，引爆新一波科技業高潮，引領宏達電（2498）、英濟（3294）與驊訊（6237）等Android AI生態鏈夥伴衝鋒。

根據Google官方釋出的訊息，本次特別發布會將介紹Android XR系統的相關資訊與產品，預告影片中有官方的Android小綠人戴上虛擬頭盔、眼鏡，暗示本次活動可能包含Google AI眼鏡與XR頭盔等新品。

業界指出，Android XR系統是Google專門為穿戴式裝置開發的全新系統，預料將緊密結合AI大模型Gemini，藉此提供全球穿戴式裝置製造商使用，打造出更符合用戶需求的全新穿戴式裝置產品。

業界分析，AI眼鏡具備輕巧、上網與即時顯示等優勢，預期將是Android XR特別發布會上的關鍵應用，而Google透過此全新作業系統叫陣Meta，劍指AI眼鏡市場王者地位。

另一方面，Google利用Android XR以及AI大模型Gemini作為關鍵利器，擬打造全新的穿戴式裝置生態圈，一方面讓自己先占據有利的市場位置，另方面也透過二大利器吸引全球各大AI眼鏡品牌廠加入，搶占商機。

台廠積極揮軍AI眼鏡應用，其中，宏達電已推出首款AI眼鏡VIVE Eagle，獲得不少回響，並在台灣市場成功創造話題。

受惠AI眼鏡熱銷，宏達電11月合併營收衝上2.98億元，月增56.3%，據傳正加速開發第二代產品，持續衝刺業績。

另外，機構件廠英濟積極耕耘AI眼鏡市場，機光電整合的產品已出貨給客戶，旗下轉投資事業英錡科技擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在AI眼鏡領域有很大發揮空間，預料也將搭上這波Google特別發表會商機。

驊訊專攻音訊IC，先前傳出打入美系客戶新一代智慧眼鏡供應鏈，該公司在AI技術開發方面專注於通訊降造與娛樂效果兩大領域。

