黃仁勳預告 AI 改變就業市場 新職業...幫機器人做衣服
輝達執行長黃仁勳預期，AI將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能出現幫機器人做衣服的裁縫師等新職業。
黃仁勳上周接受Podcast主持人羅根訪問時說，最能抵禦日益擴散AI效應的工作，是那些內容不僅止於例行公事的職業，如放射科醫師等職業可能安全無虞，因為這些醫師任務不是單純掃描，而是解讀影像以診斷病人。
黃仁勳說：「如果工作是單純切菜，Cuisinart（美國廚房電器品牌）就會取而代之。」
不過，即使是為AI機器人打造服飾的新工作，可能也無法長久。他在被問到機器人最終是否可能為其他機器人生產服飾時，回答：「最後會，但屆時其他工作會誕生。」
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言