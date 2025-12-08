黃仁勳預告 AI 改變就業市場 新職業...幫機器人做衣服

輝達執行長黃仁勳預期，AI將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能出現幫機器人做衣服的裁縫師等新職業。

黃仁勳上周接受Podcast主持人羅根訪問時說，最能抵禦日益擴散AI效應的工作，是那些內容不僅止於例行公事的職業，如放射科醫師等職業可能安全無虞，因為這些醫師任務不是單純掃描，而是解讀影像以診斷病人。

黃仁勳說：「如果工作是單純切菜，Cuisinart（美國廚房電器品牌）就會取而代之。」

不過，即使是為AI機器人打造服飾的新工作，可能也無法長久。他在被問到機器人最終是否可能為其他機器人生產服飾時，回答：「最後會，但屆時其他工作會誕生。」