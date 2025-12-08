輝達GTC盛會明年3月16日舉行 黃仁勳將釋出Vera Rubin最新進展
輝達於官網宣布，將在美西時間2026年3月16日於加州聖荷西舉行年度AI盛會「GTC 2026」，輝達執行長黃仁勳當天將發表主題演講。市場預期，輝達下世代AI平台Vera Rubin是重中之重，引領鴻海、廣達、緯創等協力廠再衝一波。
輝達新平台動能十足，其最大AI伺服器代工夥伴鴻海高喊：「現階段對本季能見度優於前月」，透露輝達釋出的訂單源源不絕，比預期更強。
除了Vera Rubin平台之外，業界認為，黃仁勳很可能也會對輝達再下一代的Feynman平台提出展望。另外，黃仁勳在主題演講的背板，有望秀出新一波供應鏈夥伴及客戶的LOGO，引爆另一波高潮。
輝達指出，GTC 2026將於美西時間3月16日至19日重返加州舉行，15日將先舉辦相關技術研討會，黃仁勳則預計16日發表主題演講。
輝達表示，GTC是頂尖的全球AI大會，開發人員、研究人員與企業領導者在此齊聚一堂，探索下一波AI創新。GTC 2026將展現形塑各行各業的突破性技術，範圍涵蓋物理AI、AI工廠、代理AI與推論。
業界預料，黃仁勳主題演將專注於AI基礎建設，尤其是下世代平台Vera Rubin。此外，CUDA技術的演進以及機器人領域最新發展，預料也將是專講重點。
輝達於GTC 2025揭露Vera Rubin平台，並預告Vera Rubin NVL144平台可達成3.6Exaflops的FP4推理與1.2 Exaflops的FP8訓練算力，相較GB300 NVL72提升約3.3倍。黃仁勳並於今年下旬舉行的GTC DC首次開發Vera Rubin超級晶片（Superchip），當時並透露Vera Rubin平台將於明年此時或稍早一點投產。
隨著Vera Rubin平台2026年啟動量產，業界看好，鴻海、廣達、緯創等供應鏈AI伺服器業務可望再衝一波。
鴻海繼出貨輝達GB200與GB300的AI伺服器機櫃後，已開始著手進行輝達下一代Vera Rubin平台伺服器開發，規劃明年下半年量產出貨，為2026年到2027年業績帶來強勁成長動能。
廣達受惠客戶訂單持續升溫，數家新客戶專案正陸續進入出貨階段，訂單能見度直達2027年。目前輝達GB300正逐步進入量產階段，預期明年起交機速度將加速。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言