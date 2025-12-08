快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外…帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 歐新社
台積電。 歐新社

台積電（2330）受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂單塞爆，無論CoWoS-L、CoWoS-S等製程全面滿載，營運熱轉。

至昨（7）日截稿為止，台積電並未評論市場傳聞。業界透露，台積電先進封裝大爆單，公司努力擴產之際，2026年也將擴大攜手協力夥伴，以滿足客戶需求。隨台積電加快先進封裝產能布建與委外，弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、均華（6640）、致茂（2360）、志聖（2467）、迅得（6438）、由田（3455）、牧德（3563）等設備鏈同步喊衝。

供應鏈透露，台積電積極擴充的CoWoS製程為CoWoS-L，至於CoWoS-S則用挪移設備方式去瓶頸擴充，該領域重要應用客戶包含輝達、超微、蘋果、博通，以及多家雲端服務業者與設計公司等，過往該製程由台積電一條龍服務，如今已擴大委外給協力夥伴，確保矽中介層與多項技術無縫接軌，即時滿足客戶需求。

研調機構Counterpoint指出，先進封裝需求持續高張，台積電積極擴充CoWoS-L產能，預計至2026年底可達每月10萬片晶圓，主要受惠於輝達GPU與客製化ASIC訂單湧入。日月光投控受惠台積電訂單外溢，封測領導地位穩固。

台積電先進封裝擴產方向相當明確，台積電董事長先前曾在法說會上預告，當前CoWoS產能嚴重供不應求，台積電自身努力擴產之餘，也會攜手封測夥伴，希望2025年至2026年達到供需平衡階段。

另一方面，台積電先進封裝產能塞爆，先前市場一度傳出蘋果、高通等大廠考慮採用英特爾先進封裝作為備胎，最快2028年導入英特爾方案。不過，業界指出，台積電攜手協力夥伴深度綁定客戶，並搭配先進製程產能一條龍統包服務，伴隨公司擴增的新產能逐步到位，預期客戶流向英特爾的先進封裝訂單有限。

台積電 CoWoS 輝達

延伸閱讀

英特爾前CEO基辛格被迫辭職 迄今仍無法理解

台積電老臣投奔敵營！羅唯仁是工作狂8度延後退休 恐有免死金牌？

羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

相關新聞

台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家

台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...

台積電先進封裝大爆單 加速擴產及委外帶旺弘塑、萬潤等設備鏈

台積電受惠輝達、Google、亞馬遜、聯發科等大客戶AI與高速運算（HPC）訂單湧入，傳出旗下CoWoS全系列先進封裝訂...

輝達 GTC 盛會明年3月16日舉行 CEO 黃仁勳將釋出 Vera Rubin 最新進展

輝達於官網宣布，將在美西時間2026年3月16日於加州聖荷西舉行年度AI盛會「GTC 2026」，輝達執行長黃仁勳當天將...

黃仁勳預告 AI 改變就業市場 新職業...幫機器人做衣服

輝達執行長黃仁勳預期，AI將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場，未來甚至可能...

CoWoP新單 日月光有望到手

台積電正攜手協力夥伴，積極改善CoWoS產能供不應求之餘，傳出輝達正研發全新封裝技術「CoWoP」（Chip on Wa...

Google AI 眼鏡 Android XR 本周登場 宏達電、英濟等沾光

Google自研張量處理器（TPU）掀起全球科技業新旋風之際，公司乘勝追擊，宣布將在美國時間8日舉行「Android X...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。