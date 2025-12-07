高鐵政策利多刺激「鮭魚返鄉」效應 宜蘭子弟相中科學園區回鄉建廠

高鐵延伸宜蘭政策利多，吸引出身宜蘭的廠商企業返鄉設廠，宜蘭科學園區今年有元健大和公司企業總部及立達國際電子宜蘭廠落成啟用，前者是全台最大國產助聽器實體通路廠商，後者是記憶卡大廠，同時也是股票興櫃公司，兩家企業都熱心公益、回饋家鄉，深受好評。

高鐵延伸宜蘭計畫進展順利，宜蘭站址就位於科學園區附近，走路可以到達，將來高鐵完工後聯外交通方便，這成了業者考慮投資設廠的加分選項，尤其創業有成的宜蘭子弟了解在地優勢及資源，宜科正是「鮭魚返鄉」首選。

以元健大和直販事業股份有限公司為例，全台最大國產助聽器實體通路，年產百萬部助聽器，千坪的企業總部及廠房今年6月落成啟用，國內唯一的聽力推廣園區。

創辦人吳志賢出生宜蘭市，他發現台灣助聽器過度依賴進口、國人常因無法負擔昂貴價格而放棄使用。2009年他以其「元勛國際股份有限公司」和日本DTM International LTD創辦人設立「元健大和」開發先進技術，建立聽力檢測實驗室用以收集助聽器臨床資訊，開發雲端物聯網聽力中心、藍牙助聽器、雲端助聽器等產品。

董事長吳少暉說，元健大和的研發實力足以媲美世界大廠，提供高品質、高功能且平價助聽器，近年來與各縣市政府合作公益行善，為弱勢族群聽障者免費配助聽器，月前也捐出助聽器到花蓮光復災區。

另一家立達國際電子股份有限公司成立於2010年，生產記憶卡、USB隨身碟、手機周邊及中高階電競周邊產品，總部位於台北內湖，並在深圳、日本東京、美國洛杉磯等地設有營運據點，銷售遍及歐亞、北美洲及南美洲，宜蘭廠今年7月落成。

負責人王立民是蘇澳人，有著宜蘭子弟樸實與勤奮，實踐「研發創新、品質第一、追求卓越、客戶至上」理念，公司以售後服務為例，一片幾千元的記憶卡保固5年，曾有美國客戶用壞，公司負責寄回修理、救回資料、寄還給客戶，付出售後服務費用遠超過記憶卡價格，但也因此贏得好評與信任。

宜蘭縣工商發展投資策進會表示，宜科這幾年不管是租地自建廠房或承租標準廠房的家數都大幅成長，目前已有30家企業進駐。自建廠房除了上述兩家，還有宇正精密科技、日計工業、宜鼎國際、邦特生技、笙特生技、台灣松澤、三得電子等公司營運，泓創綠能及欣德芮公司興建中。