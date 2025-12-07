快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

經部將推企業人權盡職調查 首波台積電等80家大企業最快明年實施

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
晶圓代工示意圖。圖／AI生成
晶圓代工示意圖。圖／AI生成

巨大日前遭到美國海關暫扣令，震憾國內。為提醒我出口製造業重視企業人權經濟部將推動「企業人權盡職調查」，規畫首波適用年營業額500億元以上上市櫃製造業，強制將企業人權揭露於永續報告書，預計將有包括鴻海、台積電、廣達、和碩、聯電等80家大型企業受影響。

經濟部已將推動「企業人權盡職調查」方案送進行政院。經濟部原規畫自2026年起實施，於2027年揭露在永續報告書上。據了解，政院高層考量企業受到美國對等關稅衝擊，擬與歐盟措施2028年同步實施。經濟部強調，人權盡職調查是為提醒、鼓勵出口企業重視人權、環保等議題，愈早進行愈好，平時做好「保健」工作，避免出口受阻。

官員表示，巨大暫扣令事件，主要涉及移工仲介費的問題，被指控為強迫勞動，但此問題解決就是要由出口企業負擔移工仲介費，說到底就是「成本」問題。儘管長期下來最後可能反映到商品價格上，但初期階段還是要視製造商能否負擔。以目前國內製造業，尤其是國際品牌代工業者已有部分自行負擔移工仲介費，但仍對部分廠商造成相當成本，因此考量延後至與歐盟同步實施。

經濟部推動「企業人權盡職調查」，主要是參考歐盟「企業永續盡職調查義務指令」，歐盟該指令已於2024年7月生效，並授權各國訂罰則。原本計畫2027年7月開始依年營業額15億歐元、9億歐元、4.5億歐元企業分階段實施，但現已延後至2028年7月實施，簡言之，歐盟多給予企業一些緩衝期。

因此，經濟部規畫我國「企業人權盡職調查」首波以年營業額500億元上市櫃企業、製造業為對象，強制揭露在永續報告書。但目前我國未訂罰則，並且在實施上，政院有可能朝向盡量與歐盟一致。

歐盟這項指令係要求歐盟各會員國，建立具約束力的國內法規，具體要求歐盟企業及其供應鏈廠商必須進行「盡職調查」，簡言之，企業將無法對其所造成的人權侵害，表示不知情更無法卸責。企業發現有違反人權與環境之商業行為，則必須採取適當措施去預防、減輕、解決或最小化所產生的不利影響，並可能為其所造成之損害負責與賠償。所有與歐盟有貿易往來的台灣企業，都必須確保其商業活動符合國際人權標準，因此台灣大企業已著手準備建立如「強迫勞動盡職調查」的規範。

經濟部官員解釋，所謂企業「盡職調查」（Due Diligence），是指企業對於生產造成人權侵害，必須要有風險辨識、回應處理、追蹤效果、並且公布於社會大眾等四大程序，我國是希望最後揭露在永續報告書上。

