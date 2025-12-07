臻鼎：AI伺服器營收2026年放大 2027年倍數成長

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）指出，展望明年臻鼎AI 伺服器客戶下一世代平台逐步進入量產，AI 伺服器相關營收將於 2026 年開始放大，並在 2027 年進入倍數成長階段。IC 載板亦將受惠新產能開出，以及 ABF 載板在 AI 算力相關大尺寸產品的需求，預期 2026 年營收貢獻將逐季大幅攀升。

整體而言，臻鼎指出，隨著淮安、泰國與高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，公司對中長期營運成長保持正向展望。

臻鼎日前公佈2025 年 11 月合併營收為新台幣 181.21 億元，月減 6.73%，年減 6.76%。累計 1 至

11 月營收達新台幣 1,632.00 億元，年增 4.67%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，11 月合併營收較前一個月小幅回落，符合傳統季節性趨勢。與去年同期相比，伺服器/車載/光通訊延續強勁成長力道，單月營收年增幅度超過 40%，IC 載板業務年增幅度亦突破 30%，顯示公司在高階 AI 應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。隨著相關產品持續放量，這兩項業務的合計營收比重預期將在第四季傳統旺季期間首次站上雙位數，成為推動整體營運結構優化的關鍵動能。