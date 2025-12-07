快訊

太空產業化！太空中心授權首家台廠原相科技 銷售太空規光學元件

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
TASA與原相攜手研製的太空規TDI感測器，原相科技成為取得TASA太空規技術授權的首家廠商。（圖／國家太空中心提供）
TASA與原相攜手研製的太空規TDI感測器，原相科技成為取得TASA太空規技術授權的首家廠商。（圖／國家太空中心提供）

國家太空中心（TASA）推動「光學酬載深耕計畫」，協助台廠接軌國際光學酬載市場，主力扶植的台廠包含原相科技、保勝光學、裕群光電科技、捷揚航電與工研院機械所，共5家廠商。這個月初，原相科技成為取得TASA太空規技術授權的首家廠商，展現初步成果，可望成為推動台灣光學產業邁向太空應用市場的敲門金磚。

緊接在原相光電之後，保勝光學的立方衛星等級光機系統，以及捷揚航電開發立方衛星等級可見光成像系統、短段波紅外成像系統與AI運算模組，預計在2026年第一季取得授權。

國科會責成TASA自2022年起推動五年期「光學酬載深耕計畫」，以提升國內光學遙測酬載研發能量為目標，強化加工、檢測、真空鍍膜、系統組裝校驗等技術層面，扶植業者跨足太空規格，帶動產業升級，建立我國太空自主產業鏈，也為台灣接軌國際太空供應鏈奠定基礎。

透過「光學酬載深耕計畫」扶植的5家台廠，包含原相科技、保勝光學、裕群光電科技、捷揚航電與工研院機械所。裕群光電科技挑戰製作直徑40公分大型太空級非球面光學鏡片，突破過去僅能生產球面光學鏡片的限制；保勝光學投入立方衛星等級光機系統開發；原相科技專注於TDI感測器與影像壓縮技術；捷揚航電開發立方衛星等級可見光成像系統、短段波紅外成像系統與AI運算模組；工研院機械所研發光學鏡片自動化檢測與離子拋光，將精度由100nm提升至10nm，並改善鏡片應力問題。

首個取得TASA授權兩項產品，是由原相與TASA合作開發的「太空規TDI感測器」以及「立方衛星級光學遙測酬載模組」，兩項產品皆是由TASA主導並與原相科技合作研發，如今研發有成，將成為首批TASA扶植產業投入國際太空市場的產品。其中「太空規TDI感測器」未來可望應用在福衛八號後續升空的衛星中，進一步推動台灣光學產業邁向太空應用市場。

TASA計畫主持人陳嘉瑞說明，TDI（Time Delay Integration，時間延遲積分）技術能透過多重曝光放大微弱訊號，為衛星影像解析度提升的關鍵，是目前國際光學遙測衛星的主流感測技術；而「立方衛星級光學遙測酬載模組」，包含鏡頭、感測器及與CCSDS影像壓縮技術均符合國際標準，可對應國際對立方衛星遙測模組需求。

原相科技總經理黃森煌表示，原相過去以商用光學感測器為主力商品，包含滑鼠的光學感測器等，IC設計與光學影像感測技術一直是公司的核心專長。在與TASA合作研發過程中，原相面對高標準的品質要求與嚴峻的環境測試挑戰，從材料選用、製程控管到測試驗證皆嚴格把關，最終突破瓶頸，成功完成一套可量產、並符合太空任務需求的光學影像遙測酬載，為台灣注入關鍵技術力量。

TASA為扶植台廠推出的計畫，除「光學酬載深耕計畫」，亦推動「通訊衛星研發與產業化」及「被動反射面天線合成孔徑雷達酬載計畫」，期望在執行國家衛星任務的同時，協助國內產業跨足太空供應鏈，並累積技術能量，為台灣在國際舞台爭取更多合作機會。

TASA與原相攜手研製之立方衛星級光學遙測酬載，圖為海洋水色影像遙測酬載OCI。（圖／太空中心提供）
TASA與原相攜手研製之立方衛星級光學遙測酬載，圖為海洋水色影像遙測酬載OCI。（圖／太空中心提供）

TASA與原相攜手研製的太空規TDI感測器，原相科技成為取得TASA太空規技術授權的首家廠商。（圖／國家太空中心提供）
TASA與原相攜手研製的太空規TDI感測器，原相科技成為取得TASA太空規技術授權的首家廠商。（圖／國家太空中心提供）

太空 原相 科技

