IEEE大會 台廠拚6G秀肌肉 聯發科、中華電等展出最新技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
6G示意圖。（路透）
全球矚目的IEEE全球通訊大會將在本周登台，聯發科（2454）、中華電信（2412）、鴻海（2317）、和碩（4938）、遠傳（4904）、耀登（3138）、稜研、ITRI參與，將展出最新通訊技術，經濟部也將攜手台廠，強打台廠與歐盟等國際夥伴成果，並大秀6G自主技術。

IEEE是國際電機電子工程師學會，IEEE Global Communications Conference（IEEE全球通訊大會）是全球通訊領域最具規模的專業技術研討會，將在12月8日至12日在台灣舉行，以「永續通訊與無所不在的智慧」為主題，除展望6G技術發展，聚焦6G中AI應用、太赫茲頻段（Terahertz band）、智慧天線等。

高通、華為等國際大廠外，台灣晶片業者聯發科，電信業者中華電信、遠傳，科技大廠鴻海、和碩，關鍵零組件及測試廠耀登、稜研均將參加，經濟部技術司、工研院ITRI更將攜手台灣6G科專供應鏈參展，秀台灣在5G、Pre 6G、衛星布局，並展望未來6G技術演進，預計吸引超過千位國際專業人士來台。

IEEE全球通訊大會將登台
近年台灣積極參與國際標準，希望在標準底定，首波6G產品上市前，搶占市場先機，經濟部透過各種計劃，協助聯發科、仁寶、光寶、明基材、稜研、耀登等台廠，將台灣6G自主技術融入國際主流，已攜手歐盟打造6G-SANDBOX實驗網，同時投入通訊感測融合；非地面網路（NTN）發展衛星及6G基地台整合；強化晶片及基地台自主技術。

中華電信表示，繼2020年後，中華電信再度以最高等級贊助支持此會議在台舉辦，促進台灣產學與國際前瞻科技接軌，同時呼應大會主題，以「海地星空前瞻韌性網路」及「AI智慧應用」兩大主題參展。

中華電信規劃，將秀出O-RAN整合專網、多軌衛星服務、低軌衛星終端設備主動式網管系統、全光網路跨雲高效資料傳輸方案，以及AI智慧客服、AI智慧客服整體解決方案、智慧分析平台、客戶心聲分析平台、AI口譯達人等AI智慧應用，突顯中華電信在「海地星空韌性布局，AI應用無所不在」的科技能量與接軌國際的前瞻布局。

中華電信 6G AI 聯發科 遠傳 鴻海 和碩 明基材 低軌衛星

