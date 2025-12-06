聽新聞
0:00 / 0:00
台美韓專家齊聚AI風險治理論壇 防詐新科技偵測合成聲音
台灣師範大學今天舉辦AI風險治理國際論壇，美國、韓國等國專家一同參與。學者提醒AI易用於偽造聲音、影片，對弱勢族群的威脅更大，而偵測合成聲音的技術，也已用於防範詐騙中。
2025年AI風險與AI倫理審驗國際論壇今天在台師大舉辦，邀請學界、業界專家分享最新趨勢，來自FanoLabs的林潤生，演示語音詐騙偵測技術，成為論壇的焦點。
林潤生指出，AI偽造聲音已成金融詐欺主要手法之一。目前已有技術可辨識聲紋異常、偵測AI合成聲音及背景指令提示資訊，可幫助銀行提前阻斷風險。相關技術已在多家金融與保險機構試行，成為AI防詐的重要工具。
美國麻省理工學院（MIT）AI風險資料庫研究方法專家麥可・諾特爾（Michael Noetel）指出，各國都面臨立法速度落後科技發展的問題，MIT團隊近來建置的AI風險資料庫，可蒐集偏見、不平等影響、模型錯誤與弱勢族群脆弱性等資訊，建立可追溯、可分析的風險框架，協助政府、企業與研究者面對AI風險。
韓國淑明女子大學教授徐範錫指出，AI模型若缺乏透明度，可能在犯罪預測、臉部辨識與醫療等領域導致嚴重偏誤。目前學界正推動可解釋人工智慧（XAI）架構，揭露模型推論邏輯、辨識偏見來源，並以線性模型與神經網路整合方式提升複雜資料分析能力。
台師大AI倫理與治理中心計畫主持人王維菁建議企業，將AI風險評估與倫理審查納入內控流程，建立自律標準，並透過專業培訓與學程發展，共同培養具AI素養及治理能力的人才。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言