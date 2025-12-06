快訊

台美韓專家齊聚AI風險治理論壇 防詐新科技偵測合成聲音

中央社／ 台北6日電
2025年AI風險與AI倫理審驗國際論壇由台灣師範大學主辦，6日登場，邀請學界、業界專家與會分享，聚焦人工智慧風險治理、倫理審查制度與政策布局。圖／台師大提供（中央社）
2025年AI風險與AI倫理審驗國際論壇由台灣師範大學主辦，6日登場，邀請學界、業界專家與會分享，聚焦人工智慧風險治理、倫理審查制度與政策布局。圖／台師大提供（中央社）

台灣師範大學今天舉辦AI風險治理國際論壇，美國、韓國等國專家一同參與。學者提醒AI易用於偽造聲音、影片，對弱勢族群的威脅更大，而偵測合成聲音的技術，也已用於防範詐騙中。

2025年AI風險與AI倫理審驗國際論壇今天在台師大舉辦，邀請學界、業界專家分享最新趨勢，來自FanoLabs的林潤生，演示語音詐騙偵測技術，成為論壇的焦點。

林潤生指出，AI偽造聲音已成金融詐欺主要手法之一。目前已有技術可辨識聲紋異常、偵測AI合成聲音及背景指令提示資訊，可幫助銀行提前阻斷風險。相關技術已在多家金融與保險機構試行，成為AI防詐的重要工具。

美國麻省理工學院（MIT）AI風險資料庫研究方法專家麥可・諾特爾（Michael Noetel）指出，各國都面臨立法速度落後科技發展的問題，MIT團隊近來建置的AI風險資料庫，可蒐集偏見、不平等影響、模型錯誤與弱勢族群脆弱性等資訊，建立可追溯、可分析的風險框架，協助政府、企業與研究者面對AI風險。

韓國淑明女子大學教授徐範錫指出，AI模型若缺乏透明度，可能在犯罪預測、臉部辨識與醫療等領域導致嚴重偏誤。目前學界正推動可解釋人工智慧（XAI）架構，揭露模型推論邏輯、辨識偏見來源，並以線性模型與神經網路整合方式提升複雜資料分析能力。

台師大AI倫理與治理中心計畫主持人王維菁建議企業，將AI風險評估與倫理審查納入內控流程，建立自律標準，並透過專業培訓與學程發展，共同培養具AI素養及治理能力的人才。

