快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

AI帶旺半導體業 IC通路商文曄、大聯大營收拚破兆

中央社／ 台北6日電
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料庫。
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料庫。

人工智慧（AI）帶旺半導體業需求，台灣兩大IC通路商文曄大聯大今年營運大躍進。文曄前10月營收已達新台幣9627.47億元，年增2成，下週將發布11月營收，預料累積營收可望輕取兆元大關，成為台積電、鴻海、廣達、緯創、和碩之外，台灣第6家兆元營收上市企業。

另一家IC通路商大聯大，今年前10月營收8271.39億元，年增14.28%。法人推估，大聯大今年全年營收逼近兆元，明年很有機會突破兆元大關。

文曄董事長鄭文宗日前在法人說明會中表示，今年上半年受關稅及匯率等不確定因素影響，市場環境一度面臨挑戰；但下半年情勢逐漸明朗，加上AI相關半導體需求持續升溫，帶動第3季營收、獲利均有顯著成長，表現超越財測。文曄第4季營運續強。

文曄去年4月斥資38億美元，完成收購加拿大通路商Future Electronics，事業版圖深入歐美，是今年營運躍進的主因；另外，文曄今年7月也宣布與台灣被動元件代理商日電貿深化策略合作，雙方以增資發行新股方式進行股份交換，文曄對日電貿持股比重從原本14.58%提升至約36%，藉此延伸布局從主動元件拓展至被動元件，版圖範圍持續擴張。

大聯大副總經理林春杰引述國外研究機構資料，再上修今、明年全球半導體市場成長預測。其中，2025年全球半導體市場年成長率預估由原先15.7%上修至17.8%，2026年預估也從15%調升至17.8%，其主要動能是AI需求推升，估計到2029年，AI相關晶片將貢獻整體半導體市場約40%的比例。

AI驅動半導體榮景，不僅帶動大聯大營收成長，大聯大前3季歸屬母公司淨利72.62億元，年增29.1%，獲利動能比營收動能更強。

大聯大財務長袁興文表示，大聯大已不是單靠Buy&Sell（買賣）的通路公司，而是開始跨入服務業。近年積極拓展LaaS（物流即服務）業務，受惠關稅戰，客戶對於短鏈管理需求增加，相關營收成長，而此部分毛利率優於傳統通路業務，有助大聯大獲利率拉升。

營收 大聯大 文曄

延伸閱讀

高球／東奧運後出現冒牌者症候群 李旻感謝曾雅妮讓她看到希望

全球半導體產值持續向上

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

羅唯仁涉洩密 半導體業：能否獲英特爾內部認同待觀察

相關新聞

台積電嘉義先進封裝廠裝機明年量產 員工未進駐先帶動縣治房市消費

台積電迎接全球AI晶片爆發式需求，在嘉義科學園區興建的2座CoWoS先進封裝廠，進度加速推進。雖施工過程歷經挖到遺址、多...

半導體風雲／台積對供應鏈下通牒 「全面封殺羅唯仁」

台積電為維護先進製程技術避免外流，除了以背信及妨害營業祕密提告前資深副總羅唯仁，與羅正式切割，近期也向供應鏈發出通牒，希望恪遵台積電重要的機密資訊保護（PIP, Proprietary Information Protection）原則，勿與羅唯仁直接接觸，藉此嚴固台積電先進技術防護網，台積電多家供應鏈決策層證實已接到台積電通知。 消息人士表示，台積電提告羅唯仁違背競業禁止並可能妨害營業祕密，背後隱藏三大意義……

美SAFE法案禁AI晶片銷陸 衝擊輝達、超微、Google

美國參院兩黨議員4日提出一項法案，旨在將現行對先進半導體的出口管制措施正式立法，要求行政部門未來至少30個月內拒發任何先...

TV 面板價回穩醞釀調漲 友達、群創利多

集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布12月上旬面板報價預測評論，電視面板需求維持穩定，預期價格跌勢有機會轉向持...

台助美製造全球50%晶片？ 總統府：攜手美日韓投資

賴清德總統近日接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪，提及願助美製造全球50%晶片，挨批「德公移山」、掏...

黃仁勳遊說無效！美提「安全晶片法案」 輝達最強AI晶片恐無法銷陸

美國參院兩黨議員四日提出一項法案，旨在對現行先進半導體出口管制措施正式立法，規定未來至少卅個月內，行政部門不得放寬對中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。