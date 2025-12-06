台積電嘉義先進封裝廠裝機明年量產 員工未進駐先帶動縣治房市消費

台積電迎接全球AI晶片爆發式需求，在嘉義科學園區興建的2座CoWoS先進封裝廠，進度加速推進。雖施工過程歷經挖到遺址、多起工安事件，以及丹娜絲風災豪雨攪局，但都逐一化解，工程順利，2座廠房陸續裝機測試，P2廠明年量產。P1廠明年裝機、後年量產。雖台積電嘉義廠尚未量產，但效應已提前反映在當地房市。

周邊房價與土地價格持續飆漲，大樓推案熱絡、施工繁忙，租金同步上揚；施工期間帶動餐飲、零售與民生服務業的成長，高鐵太保車站特定區重大投資案「OUTLETS華泰名品城」啟動整地作業，第1期工程預計明年2月動土，2028年第3季開幕，是嘉縣首座百貨型大型購物商場，區域經濟已出現明顯活絡跡象。

台積電4日低調舉行嘉義先進封裝廠「進機典禮」，由執行副總經理兼共同營運長秦永沛主持，設備商等參加，工程人員陸續進駐，標誌量產進程進入新階段。台積電副總經理何軍上月底拜會縣長翁章梁，雙方就量產前行政協作及周邊基礎建設交換意見。廠區基地墊高10公尺，面對極端氣候可確保不淹水，但周邊道路排水仍需強化，縣府已向中央爭取將排水標準提升至「百年重現期」等級。