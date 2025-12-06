TV 面板價回穩醞釀調漲 友達、群創利多
集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布12月上旬面板報價預測評論，電視面板需求維持穩定，預期價格跌勢有機會轉向持平，提前結束下跌市況，業界看好面板雙雄友達（2409）、群創營運能維持穩定。
集邦最新趨勢報告，液晶監視器（MNT）面板需求走弱，但面板廠不願在價格上讓步，預期價格多維持持平；筆電（NB）面板則因部分客戶要求更多價格讓步，預估大部分機種價格將下跌。
集邦研究副總范博毓表示，電視面板部分品牌客戶預期價格已在底部，開始增加拉貨、甚至提前準備2026年第1季的需求，面板廠在生產與稼動率上維持不錯的水準，開始醞釀漲價氛圍，看好面板價格下跌態勢的確有機會提前告終。預期12月電視面板價格走勢，32吋至65吋將有望全面轉向持平，為面板廠營運帶來支撐。
在液晶監視器面板方面，范博毓分析，需求進入第4季後整體仍走弱，但面板廠不願意在價格上作太多讓步，品牌客戶大多可接受價格維持穩定。
集邦預期，12月液晶監視器面板價格，除了23.8吋VA Open Cell面板因供給較寬鬆，將下跌0.2美元之外，其餘尺寸包括面板模組與Open Cell面板持平。
針對筆電面板，范博毓表示，12月需求維持原先預期，記憶體的缺貨與漲價暫未顯著影響採購。然而，部分品牌客戶仍積極要求面板廠更多讓步，意味著過去檯面下優惠已不足以滿足客戶，面板廠開始要在檯面上價格作出對應調整。目前觀察，12月筆電面板價格走勢，除了低階TN機種價格持平外，其餘IPSK機種預估將下跌0.1至0.2美元不等。
