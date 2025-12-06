聽新聞
台助美製造全球50%晶片？ 總統府：攜手美日韓投資

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

賴清德總統近日接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪，提及願助美製造全球50%晶片，挨批「德公移山」、掏空台灣。對此，總統府發言人郭雅慧昨（5）日說明，所謂50%不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業。

郭雅慧表示，賴總統接受專訪提到在美國半導體的投資，這部分外界的說法有一些扭曲。她還原道，所謂40%到50%，並不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國本土企業，大家一起合作。

對於美國希望未來幾年能製造全球40%到50%的晶片，郭雅慧說，這當然要看美國企業、美方政策後續的進行。

郭雅慧指出，對台灣來說，台灣半導體產業布局全球，其實是去貼近各國訂單，台積電或這些半導體企業，關鍵技術與決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。

此外，路透報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模海上軍事展示，遠超出其國防需求。

郭雅慧指出，中國大陸這樣的軍事行動，不僅只在台海，事實上從黃海以南，釣魚台、東海往南海，甚至在西太平洋都有分布，這確實造成威脅跟影響。賴總統責請國防部，還有國安相關單位都要完整掌握、及時回報。

另有關App小紅書被禁，郭雅慧提及，內政部第一時間就有跟國人報告與說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測沒有合格。府方尊重內政部決策，也表達支持。

