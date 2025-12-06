聽新聞
0:00 / 0:00
台助美製造全球50%晶片？ 總統府：攜手美日韓投資
賴清德總統近日接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪，提及願助美製造全球50%晶片，挨批「德公移山」、掏空台灣。對此，總統府發言人郭雅慧昨（5）日說明，所謂50%不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業。
郭雅慧表示，賴總統接受專訪提到在美國半導體的投資，這部分外界的說法有一些扭曲。她還原道，所謂40%到50%，並不單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國本土企業，大家一起合作。
對於美國希望未來幾年能製造全球40%到50%的晶片，郭雅慧說，這當然要看美國企業、美方政策後續的進行。
郭雅慧指出，對台灣來說，台灣半導體產業布局全球，其實是去貼近各國訂單，台積電或這些半導體企業，關鍵技術與決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。
此外，路透報導，中國大陸正在東亞海域部署大量解放軍與海警艦艇，一度超過100艘，為迄今最大規模海上軍事展示，遠超出其國防需求。
郭雅慧指出，中國大陸這樣的軍事行動，不僅只在台海，事實上從黃海以南，釣魚台、東海往南海，甚至在西太平洋都有分布，這確實造成威脅跟影響。賴總統責請國防部，還有國安相關單位都要完整掌握、及時回報。
另有關App小紅書被禁，郭雅慧提及，內政部第一時間就有跟國人報告與說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測沒有合格。府方尊重內政部決策，也表達支持。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言