美SAFE法案禁AI晶片銷陸 衝擊輝達、超微、Google

經濟日報／ 編譯季晶晶黃淑玲／綜合外電
SAFE法案提出的時機，恰巧發生在輝達執行長黃仁勳與參院銀行委員會共和黨議員閉門會談的隔天，該委員會負責出口管制政策。路透
SAFE法案提出的時機，恰巧發生在輝達執行長黃仁勳與參院銀行委員會共和黨議員閉門會談的隔天，該委員會負責出口管制政策。路透

美國參院兩黨議員4日提出一項法案，旨在將現行對先進半導體的出口管制措施正式立法，要求行政部門未來至少30個月內拒發任何先進晶片出口至中國大陸、俄羅斯等國家的許可。此舉可能導致輝達無法向中國大陸出口其先進AI晶片；超微與Google的晶片也將受到規範。

這項被稱為《安全晶片法案》（SAFE Act）的提案，要求美國商務部在未來兩年半內，停止核發高於現有許可性能標準的晶片出口許可。

美AI晶片出口管制法案比一比
美AI晶片出口管制法案比一比

SAFE法案提出的時機，恰巧發生在輝達執行長黃仁勳與參院銀行委員會共和黨議員閉門會談的隔天，該委員會負責出口管制政策。黃仁勳前一天也和美國總統川普私下會面，他表示雙方討論出口管制議題，但未透露細節。

法案獲參議院外交委員會跨黨派議員支持，被視為維持美國在人工智慧領域對中國優勢的關鍵舉措。

這也對輝達構成新挑戰，該公司一直在遊說川普政府與國會放寬出口限制，以維持其在中國AI晶片市場的領先地位。此項法案提出前一天才傳出，輝達才剛成功遊說國會暫緩另一項出口管制法案GAIN AI Act（保障國家人工智慧獲取與創新法案）。

目前川普政府正評估是否允許輝達對中國銷售H200晶片。若同意放行，將顯著偏離自2022年起實施的對中科技管制方針。

另一方面，超微執行長蘇姿丰4日表示，超微的一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。

蘇姿丰提到該公司AI晶片出售給中國的進度。AMD稍早估算過，美政府對MI 308晶片出口限制，將使公司損失約8億美元。蘇姿丰被問到AI是否是一場泡沫，她回答：「以我的觀點，絕對不是。」

晶片 美國商務部

延伸閱讀

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

相關新聞

黃仁勳遊說無效！美提「安全晶片法案」 輝達最強AI晶片恐無法銷陸

美國參院兩黨議員四日提出一項法案，旨在對現行先進半導體出口管制措施正式立法，規定未來至少卅個月內，行政部門不得放寬對中國...

IDC：大陸IC設計市占2026年上看45% 台灣退居全球第三

在AI浪潮推升下，根據IDC 5日最新全球半導體報告預估，2026年整體半導體市場規模將達8,890億美元。I...

美SAFE法案禁AI晶片銷陸 衝擊輝達、超微、Google

美國參院兩黨議員4日提出一項法案，旨在將現行對先進半導體的出口管制措施正式立法，要求行政部門未來至少30個月內拒發任何先...

TV 面板價回穩醞釀調漲 友達、群創利多

集邦科技（TrendForce）昨（5）日公布12月上旬面板報價預測評論，電視面板需求維持穩定，預期價格跌勢有機會轉向持...

台助美製造全球50%晶片？ 總統府：攜手美日韓投資

賴清德總統近日接受《紐約時報》「DealBook Summit」專訪，提及願助美製造全球50%晶片，挨批「德公移山」、掏...

ASIC晶片出貨量挑戰千萬顆！估後年威脅GPU

人工智慧（ＡＩ）基礎建設浪潮持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，國際研調機構ＩＤＣ預估，明年全球半導體市場規模將達八千九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。