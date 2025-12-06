美SAFE法案禁AI晶片銷陸 衝擊輝達、超微、Google

美國參院兩黨議員4日提出一項法案，旨在將現行對先進半導體的出口管制措施正式立法，要求行政部門未來至少30個月內拒發任何先進晶片出口至中國大陸、俄羅斯等國家的許可。此舉可能導致輝達無法向中國大陸出口其先進AI晶片；超微與Google的晶片也將受到規範。

這項被稱為《安全晶片法案》（SAFE Act）的提案，要求美國商務部在未來兩年半內，停止核發高於現有許可性能標準的晶片出口許可。

美AI晶片出口管制法案比一比

SAFE法案提出的時機，恰巧發生在輝達執行長黃仁勳與參院銀行委員會共和黨議員閉門會談的隔天，該委員會負責出口管制政策。黃仁勳前一天也和美國總統川普私下會面，他表示雙方討論出口管制議題，但未透露細節。

法案獲參議院外交委員會跨黨派議員支持，被視為維持美國在人工智慧領域對中國優勢的關鍵舉措。

這也對輝達構成新挑戰，該公司一直在遊說川普政府與國會放寬出口限制，以維持其在中國AI晶片市場的領先地位。此項法案提出前一天才傳出，輝達才剛成功遊說國會暫緩另一項出口管制法案GAIN AI Act（保障國家人工智慧獲取與創新法案）。

目前川普政府正評估是否允許輝達對中國銷售H200晶片。若同意放行，將顯著偏離自2022年起實施的對中科技管制方針。

另一方面，超微執行長蘇姿丰4日表示，超微的一部分的MI 308晶片已經取得能夠出口到中國的許可，而且準備好在出貨時支付給美國政府15%的稅費。

蘇姿丰提到該公司AI晶片出售給中國的進度。AMD稍早估算過，美政府對MI 308晶片出口限制，將使公司損失約8億美元。蘇姿丰被問到AI是否是一場泡沫，她回答：「以我的觀點，絕對不是。」