快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聽新聞
0:00 / 0:00

ASIC晶片出貨量挑戰千萬顆！估後年威脅GPU

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

人工智慧（ＡＩ）基礎建設浪潮持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，國際研調機構ＩＤＣ預估，明年全球半導體市場規模將達八千九百億美元，年成長率百分之十一；至於應用於資料中心的特殊應用晶片（ＡＳＩＣ），ＤＩＧＩＴＩＭＥＳ預料，ＡＳＩＣ晶片出貨量將在二○二七年突破千萬顆，與圖形處理器（ＧＰＵ）的出貨量相比，已在伯仲之間。

ＩＤＣ資深研究經理曾冠瑋表示，二○二六年半導體產業將延續ＡＩ驅動的成長軌跡。為了滿足指數級增長運算需求，從ＩＣ設計、晶圓製造到先進封裝的整體價值鏈都會處於高產能利用率狀態。隨著晶片複雜度提升，供應鏈上下游的緊密協作，將是確保ＡＩ晶片順利量產與效能突破的關鍵。

ＩＤＣ指出，明年半導體成長動能來自三處，首先，ＡＩ基礎建設持續投入，帶動晶片資料中心營收大幅攀升，第二，隨著企業為整合ＡＩ功能而升級硬體，加速換機潮，推動終端裝置市場穩健復甦，第三，記憶體市場需求爆發期，成為推升整體半導體產值的關鍵引擎。這股由ＡＩ驅動的投資周期，將抵銷部分總體經濟的不確定性，引領產業進入新一波擴張期。

近期市場討論度最高的部分，在於谷歌的自研ＡＳＩＣ晶片ＴＰＵ廣獲其他雲端業者青睞，雖暫時無法撼動輝達在ＡＩ晶片市場裡的霸主地位，不過，威脅性卻相當高。

ＤＩＧＩＴＩＭＥＳ分析師姚嘉洋預估，應用於資料中心的ＡＳＩＣ晶片明年出貨量將達八三三萬顆，與ＧＰＵ仍有很大差距，但到了二○二七年時，ＡＳＩＣ晶片出貨量將突破千萬顆，追上ＧＰＵ的出貨量一一七七萬顆。

姚嘉洋認為，市場上對於ＡＳＩＣ、ＧＰＵ仍有諸多討論，不過，不同的晶片如何有效率地對應不同工作負載，會是雲端服務業者在意的重點。

GPU TPU ASIC 半導體 Google 晶片 輝達

延伸閱讀

「沒台灣無法走到今天」 AWS高層喊魏哲家兄弟：對台積產能需求極強

AWS發表第5代自研伺服器晶片 蘋果高層罕見站台

IDC：大陸IC設計市占2026年上看45% 台灣退居全球第三

「大陸版輝達」摩爾線程登陸科創板 收盤暴漲425%

相關新聞

IDC：大陸IC設計市占2026年上看45% 台灣退居全球第三

在AI浪潮推升下，根據IDC 5日最新全球半導體報告預估，2026年整體半導體市場規模將達8,890億美元。I...

黃仁勳遊說無效！美提「安全晶片法案」 輝達最強AI晶片恐無法銷陸

美國參院兩黨議員四日提出一項法案，旨在對現行先進半導體出口管制措施正式立法，規定未來至少卅個月內，行政部門不得放寬對中國...

ASIC晶片出貨量挑戰千萬顆！估後年威脅GPU

人工智慧（ＡＩ）基礎建設浪潮持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，國際研調機構ＩＤＣ預估，明年全球半導體市場規模將達八千九...

IDC：明年半導體市場將從爆發性復甦轉向穩健擴張 AI仍扮演關鍵角色

IDC（國際數據資訊）今日發布最新研究指出，隨著人工智慧（AI）基礎建設浪潮持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，預期20...

頭份傳工廠失火 京元電澄清非公司廠房

今日下午傳出頭份地區有廠房失火，外界一度傳出為京元電子廠房。京元電傍晚澄清，經查，起火建物並非京元電子承租的廠房，與京元...

IDC：晶圓代工市場明年估成長2成 台積電市占73.1%

IDC資深研究經理曾冠瑋今天表示，明年晶圓代工市場可望成長20%，主要來自於台積電貢獻，預期台積電明年營收有望成長22%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。