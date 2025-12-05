快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

聯準會降息預期升溫 AI權值股與台積電ADR成美股焦點

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美股今晚將在FOMC前最後一個完整交易周前夕開盤，市場焦點鎖定下周四（11日）聯準會會議是否再降息1碼（25個基點）。根據路透最新調查顯示，逾八成經濟學家預期本次會議將降息，與利率期貨隱含近85%的降息機率相符，不過決策官員內部對是否有必要再寬鬆仍出現明顯分歧；聯準會主席鮑爾先前也提醒，12月降息「絕非板上釘釘」。

在進入靜默期前，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近期表態支持進一步降息，認為在不危及2%通膨目標前提下，可以「在不久的將來」調降利率，為已顯降溫的就業市場提供保險，但路透統計仍有約五名具投票權官員公開反對短期內再寬鬆，會議結果增添變數。

與此同時，川普本周表示，將在明年初公布接替鮑爾的新任聯準會主席人選，並透露已鎖定一人，市場押注白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）等偏鴿派人選機率升高，也讓未來貨幣政策路徑與央行獨立性成為新一輪討論焦點。

在利率與人事雙重不確定下，華爾街多頭主軸仍繫於AI權值股表現。輝達（NVIDIA）上月再度端出亮眼財報，推動科技股與費半指數強彈；Alphabet（Google母公司）、微軟等雲端巨頭持續加碼AI基礎設施，少數超大市值股合計已占標普500權重約四分之一，AI行情幾乎就是指數行情。

受惠AI晶片浪潮，台積電（2330）第3季營收與獲利雙雙優於預期並上修全年展望，台積電ADR與輝達、微軟等AI指標股連動度高；5日晚間美股科技與半導體族群走勢，將影響下周台股在「降息＋新任Fed主席人選」雙重期待下的情緒定調。

