eSSD「搶料潮」啟動 第3季營收季增28%創今年新高

根據集邦5日最新調查，AI需求自訓練端外溢至推論端，北美雲端服務業者（CSP）同步擴張AI基礎設施與通用型伺服器布建，帶動企業級SSD出貨量與價格雙漲，前五大品牌合計營收季增28%，達65.4億美元，創下今年新高。

集邦指出，本季市場氛圍已從「復甦」轉為「搶料」，主要NAND Flash供應商對擴產保持謹慎，使企業級SSD產能增幅遠落後於需求成長。為避免SSD短缺拖延昂貴AI server建置進度，CSP近期積極拉貨備庫存，在供不應求的賣方市場下，預估本季企業級SSD平均合約價將再季增逾25%，產業營收可望續創高。

就廠商表現來看，市場龍頭三星受惠於英特爾Ice Lake平台仍為主流、通用型伺服器需求回溫，以及完整TLC產品線優勢，第3季企業級SSD營收達24.4億美元、季增28.6%，穩居龍頭。SK集團（含SK hynix與Solidigm）在server端TLC SSD需求強勁加持下，營收突破18.6億美元、季增27.3%，名列第二；美光則憑藉PCIe SSD競爭力提升、成功打入更多客戶供應鏈，第3季營收達9.91億美元、季增26.3%。

第四名Kioxia第3季營收9.78億美元，季增逾三成、為主要供應商中成長幅度最大，除成品SSD外，並持續供應企業級NAND Flash顆粒予具自研能力的CSP，鞏固關鍵顆粒供應商角色。SanDisk第3季營收2.69億美元，隨218層產品放量，加上市場對QLC需求強勁，集邦預期其明年營收爆發力將優於同業。