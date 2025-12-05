eSSD「搶料潮」啟動 第3季營收季增28%創今年新高
根據集邦5日最新調查，AI需求自訓練端外溢至推論端，北美雲端服務業者（CSP）同步擴張AI基礎設施與通用型伺服器布建，帶動企業級SSD出貨量與價格雙漲，前五大品牌合計營收季增28%，達65.4億美元，創下今年新高。
集邦指出，本季市場氛圍已從「復甦」轉為「搶料」，主要NAND Flash供應商對擴產保持謹慎，使企業級SSD產能增幅遠落後於需求成長。為避免SSD短缺拖延昂貴AI server建置進度，CSP近期積極拉貨備庫存，在供不應求的賣方市場下，預估本季企業級SSD平均合約價將再季增逾25%，產業營收可望續創高。
就廠商表現來看，市場龍頭三星受惠於英特爾Ice Lake平台仍為主流、通用型伺服器需求回溫，以及完整TLC產品線優勢，第3季企業級SSD營收達24.4億美元、季增28.6%，穩居龍頭。SK集團（含SK hynix與Solidigm）在server端TLC SSD需求強勁加持下，營收突破18.6億美元、季增27.3%，名列第二；美光則憑藉PCIe SSD競爭力提升、成功打入更多客戶供應鏈，第3季營收達9.91億美元、季增26.3%。
第四名Kioxia第3季營收9.78億美元，季增逾三成、為主要供應商中成長幅度最大，除成品SSD外，並持續供應企業級NAND Flash顆粒予具自研能力的CSP，鞏固關鍵顆粒供應商角色。SanDisk第3季營收2.69億美元，隨218層產品放量，加上市場對QLC需求強勁，集邦預期其明年營收爆發力將優於同業。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言