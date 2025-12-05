快訊

頭份傳工廠失火 京元電澄清非公司廠房

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
京元電子竹南廠件。本報資料照片
今日下午傳出頭份地區有廠房失火，外界一度傳出為京元電子廠房。京元電傍晚澄清，經查，起火建物並非京元電子承租的廠房，與京元電子無關，公司營運正常無影響。

京元電

