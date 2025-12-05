研調：12月電視面板醞釀漲價 預期筆電下調

快訊

中央社／ 台北5日電
研調指出電視面板價格跌勢有機會提前結束，預期12月電視面板價格32至65吋可望轉向持平。示意圖。（本報系資料庫）
研調指出電視面板價格跌勢有機會提前結束，預期12月電視面板價格32至65吋可望轉向持平。示意圖。（本報系資料庫）

研調機構集邦科技今天公布12月上旬面板報價，研究副總經理范博毓表示，年末電視面板需求未如嚴冬般冷卻，反而持穩不弱，主因部分品牌預期面板價格已在底部，增加拉貨，甚至提前準備明年第1季需求，使面板廠稼動率仍可維持，也醞釀面板漲價氛圍。

范博毓說，在此情勢下，電視面板價格跌勢有機會提前結束，預期12月電視面板價格32至65吋可望轉向持平，並醞釀漲價；液晶顯示器（Monitor）面板多持平；筆電面板報價恐部分下調。

他評估，液晶顯示器面板進入第4季，雖有部分品牌增加需求，但整體仍持續走弱。即便如此，面板廠仍不願在價格做太多讓步，品牌商也大多可接受價格維持穩定。因此，預期12月液晶顯示器面板價格，除了23.8吋不含背光模組面板因為供給較寬鬆，可能下跌0.2美元之外，其餘皆持平。

筆電部分，集邦調查，12月筆電面板需求維持原先預期，記憶體缺貨與漲價暫未顯著影響面板採購，不過部分品牌仍積極要求面板廠在價格上做更多讓步，也意味著面板廠透過檯面下優惠已不足以滿足客戶要求，顧及客戶關係維繫，面板廠勢必要在檯面上價格做出調整。就目前觀察，12月筆電面板價格，除低階TN機種價格持平外，其餘高階廣視角機種恐將下跌0.1至0.2美元不等。

