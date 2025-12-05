研調：12月電視面板醞釀漲價 預期筆電下調
研調機構集邦科技今天公布12月上旬面板報價，研究副總經理范博毓表示，年末電視面板需求未如嚴冬般冷卻，反而持穩不弱，主因部分品牌預期面板價格已在底部，增加拉貨，甚至提前準備明年第1季需求，使面板廠稼動率仍可維持，也醞釀面板漲價氛圍。
范博毓說，在此情勢下，電視面板價格跌勢有機會提前結束，預期12月電視面板價格32至65吋可望轉向持平，並醞釀漲價；液晶顯示器（Monitor）面板多持平；筆電面板報價恐部分下調。
他評估，液晶顯示器面板進入第4季，雖有部分品牌增加需求，但整體仍持續走弱。即便如此，面板廠仍不願在價格做太多讓步，品牌商也大多可接受價格維持穩定。因此，預期12月液晶顯示器面板價格，除了23.8吋不含背光模組面板因為供給較寬鬆，可能下跌0.2美元之外，其餘皆持平。
筆電部分，集邦調查，12月筆電面板需求維持原先預期，記憶體缺貨與漲價暫未顯著影響面板採購，不過部分品牌仍積極要求面板廠在價格上做更多讓步，也意味著面板廠透過檯面下優惠已不足以滿足客戶要求，顧及客戶關係維繫，面板廠勢必要在檯面上價格做出調整。就目前觀察，12月筆電面板價格，除低階TN機種價格持平外，其餘高階廣視角機種恐將下跌0.1至0.2美元不等。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言