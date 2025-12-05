創見資訊企業級SSD ETD410T 榮獲2025亞洲金選獎

台灣與亞洲電子產業年度盛會「亞洲金選獎EE Awards Asia 2025」頒獎典禮於5日舉行，創見資訊（2451）企業級SSD ETD410T勇奪「產品獎（台灣）－年度最佳Memory Solution」殊榮，憑藉卓越技術實力贏得評審青睞。

今年創見的亮眼表現，展現公司在研發創新與品質堅持上的深厚實力。展望未來，創見將持續投入核心技術研發，推出更多高效能與高可靠度的儲存產品，為全球用戶提供更智能、安心的資料應用體驗，並持續提升「臺灣製造」在國際市場的競爭力與品牌價值。

創見ETD410T U.2企業級固態硬碟專為數據中心與高效能伺服器打造，採用企業級TLC NAND快閃記憶體（eTLC）、PCIe Gen4 x4介面與大容量DRAM快取，提供高速、穩定且能應對大量工作負載的讀寫效能。

搭載12nm控制晶片與強化散熱設計，ETD410T能在高負載環境下維持卓越效能與能源效率，並具備優異的QoS、低延遲與高耐用度。內建硬體級斷電保護（PLP），確保突發斷電時資料仍能安全無虞，是主流伺服器應用的高效與可靠之選。