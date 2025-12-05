快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

創見企業級SSD獲2025亞洲金選獎年度最佳Memory Solution

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見資訊的企業級SSD ETD410T獲「2025亞洲金選獎-年度最佳Memory Solution」。圖／創見提供
創見資訊的企業級SSD ETD410T獲「2025亞洲金選獎-年度最佳Memory Solution」。圖／創見提供

台灣與亞洲電子產業「亞洲金選獎EE Awards Asia 2025」頒獎典禮今日登場，記憶體儲存領導品牌創見資訊（Transcend Information）企業級SSD ETD410T獲「產品獎（台灣）－年度最佳Memory Solution」。

創見強調，公司將持續投入核心技術研發，推出更多高效能與高可靠度的儲存產品，為全球用戶提供更智能、安心的資料應用體驗，並持續提升「台灣製造」在國際市場的競爭力與品牌價值。

創見ETD410T U.2企業級固態硬碟專為數據中心與高效能伺服器打造，採用企業級TLC NAND快閃記憶體（eTLC）、PCIe Gen4 x4介面與大容量DRAM快取，提供高速、穩定且能應對大量工作負載的讀寫效能。搭載12nm控制晶片與強化散熱設計，ETD410T能在高負載環境下維持卓越效能與能源效率，並具備優異的QoS、低延遲與高耐用度。內建硬體級斷電保護（PLP），確保突發斷電時資料仍能安全無虞，是主流伺服器應用的高效與可靠之選。

「亞洲金選獎」今年邁入第五屆，該獎項是由電子工程專業媒體《EE Times》與《EDN》舉辦，透過科技媒體與工程專業人士的共同票選，評選半導體與電子產業的年度傑出產品與技術。今年共有來自全球170家企業、超過400件作品參賽，角逐產品獎（台灣）、產品獎（亞洲）、技術平台獎、產業服務獎、創新獎與推薦獎等六大類別、35項獎項。

創見 快閃記憶體 伺服器 控制晶片 固態硬碟

延伸閱讀

美光將退出消費性市場 遺留的模組市占可望由威剛、宇瞻等瓜分

大槻真希上海演出突遭斷電帶離！本人首度發聲

三多頭驅動DRAM產業迎長多 法人點名三台廠供應鏈受惠

太扯！日歌手大槻真希大陸開唱 竟遭強制斷電下台！錯愕表情曝光 網友不忍了

相關新聞

谷歌TPU開啟ASIC應用洪潮 估2027年突破千萬顆與輝達GPU近伯仲之間

谷歌（Google）推出採用其自研發TPU晶片的Gemini 3掀起快速下載熱潮，並吸引Meta決定斥資數十億美元採購，...

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩詢問距離輝達簽約之前要做的作業，以及屆時簽約是否邀請輝達執行長黃仁勳？蔣萬安...

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

美國貿易部長盧特尼克日前表示，台灣當然要訓練美國勞工。國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示目標是將整個半導體供應鏈轉移至美...

大同醫護加入台灣數位健康大聯盟！次世代HIS亮相 展現AI醫療新實力

大同（2371）集團旗下專責醫療照護產業子公司大同醫護5日於「台灣醫療科技展」加入由鴻海科技集團與工研院共同發起的台灣數...

科技巨頭搶進晶片市場大餅 國泰投信經理人：台科技廠聚光

11月底主計總處公布今(2025)年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強...

enterprise SSD 價量齊升 第3季產業營收季增28%

2025年第3季enterprise SSD市場迎來顯著成長。根據TrendForce最新調查，受惠於AI需求快速從訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。