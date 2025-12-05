創見企業級SSD獲2025亞洲金選獎年度最佳Memory Solution

台灣與亞洲電子產業「亞洲金選獎EE Awards Asia 2025」頒獎典禮今日登場，記憶體儲存領導品牌創見資訊（Transcend Information）企業級SSD ETD410T獲「產品獎（台灣）－年度最佳Memory Solution」。

創見強調，公司將持續投入核心技術研發，推出更多高效能與高可靠度的儲存產品，為全球用戶提供更智能、安心的資料應用體驗，並持續提升「台灣製造」在國際市場的競爭力與品牌價值。

創見ETD410T U.2企業級固態硬碟專為數據中心與高效能伺服器打造，採用企業級TLC NAND快閃記憶體（eTLC）、PCIe Gen4 x4介面與大容量DRAM快取，提供高速、穩定且能應對大量工作負載的讀寫效能。搭載12nm控制晶片與強化散熱設計，ETD410T能在高負載環境下維持卓越效能與能源效率，並具備優異的QoS、低延遲與高耐用度。內建硬體級斷電保護（PLP），確保突發斷電時資料仍能安全無虞，是主流伺服器應用的高效與可靠之選。

「亞洲金選獎」今年邁入第五屆，該獎項是由電子工程專業媒體《EE Times》與《EDN》舉辦，透過科技媒體與工程專業人士的共同票選，評選半導體與電子產業的年度傑出產品與技術。今年共有來自全球170家企業、超過400件作品參賽，角逐產品獎（台灣）、產品獎（亞洲）、技術平台獎、產業服務獎、創新獎與推薦獎等六大類別、35項獎項。