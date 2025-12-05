還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙
台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩詢問距離輝達簽約之前要做的作業，以及屆時簽約是否邀請輝達執行長黃仁勳？蔣萬安說，原則上希望有參加輝達尾牙時，可以參與簽約，黃有回覆會參加尾牙。曾更問到簽約完成，副市長李四川是否就去選新北市長？李說，先完成該做的事。
曾獻瑩詢問，距離輝達簽約前還有哪些困境挑戰？李四川回，目前有兩件事情要合作，簽約的時候，輝達要寫投資計畫書，要求大概要2個月，完成後要經過審查，審定後才能簽約。
李四川也說，市府要做都市計畫變更，因為原先設計，都市計畫中間道路合併，連接到外面道路，下禮拜就會公開展覽，沒有意見就會召開都委會，尋求變更。
此外，曾獻瑩問說，輝達執行長黃仁勳日前結束台灣行程時，也透露明年一月會再來台灣。蔣萬安說，與黃仁勳說明相關進度，屆時如果有來台灣參加輝達尾牙，可以參與簽約儀式；黃有回覆說，原則上會參與尾牙，一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式。
蔣萬安說，預計相關流程是在一月底，或是農曆二月上旬，屆時可以有正式簽約，設定地上權給輝達。
曾獻瑩也問，屆時輝達簽約完成，是不是如同外界關心的圓滿達成任務，投入思考新北市長選舉？辭去副市長？李四川說，前期到現在為止，黨的機制是否有初選等辦法，到現在還沒看到，那重點還是把輝達該做的事情，包含簽約、都市計畫變更一定會先完成。
