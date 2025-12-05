快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
曾獻瑩拿北市高中生們製作的機器人與台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）合影。記者邱書昱／攝影
曾獻瑩拿北市高中生們製作的機器人與台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）合影。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩詢問距離輝達簽約之前要做的作業，以及屆時簽約是否邀請輝達執行長黃仁勳？蔣萬安說，原則上希望有參加輝達尾牙時，可以參與簽約，黃有回覆會參加尾牙。曾更問到簽約完成，副市長李四川是否就去選新北市長？李說，先完成該做的事。

曾獻瑩詢問，距離輝達簽約前還有哪些困境挑戰？李四川回，目前有兩件事情要合作，簽約的時候，輝達要寫投資計畫書，要求大概要2個月，完成後要經過審查，審定後才能簽約。

李四川也說，市府要做都市計畫變更，因為原先設計，都市計畫中間道路合併，連接到外面道路，下禮拜就會公開展覽，沒有意見就會召開都委會，尋求變更。

此外，曾獻瑩問說，輝達執行長黃仁勳日前結束台灣行程時，也透露明年一月會再來台灣。蔣萬安說，與黃仁勳說明相關進度，屆時如果有來台灣參加輝達尾牙，可以參與簽約儀式；黃有回覆說，原則上會參與尾牙，一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式。

蔣萬安說，預計相關流程是在一月底，或是農曆二月上旬，屆時可以有正式簽約，設定地上權給輝達。

曾獻瑩也問，屆時輝達簽約完成，是不是如同外界關心的圓滿達成任務，投入思考新北市長選舉？辭去副市長？李四川說，前期到現在為止，黨的機制是否有初選等辦法，到現在還沒看到，那重點還是把輝達該做的事情，包含簽約、都市計畫變更一定會先完成。

蔣萬安 李四川 輝達 黃仁勳 曾獻瑩

延伸閱讀

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

影／送蔣萬安、李四川吉祥物 「汪志冰」成最大收穫者？

總質詢議員贈「好彩頭」 祝福蔣萬安、李四川明年當選

內政部宣布禁小紅書 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？​

相關新聞

谷歌TPU開啟ASIC應用洪潮 估2027年突破千萬顆與輝達GPU近伯仲之間

谷歌（Google）推出採用其自研發TPU晶片的Gemini 3掀起快速下載熱潮，並吸引Meta決定斥資數十億美元採購，...

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩詢問距離輝達簽約之前要做的作業，以及屆時簽約是否邀請輝達執行長黃仁勳？蔣萬安...

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

美國貿易部長盧特尼克日前表示，台灣當然要訓練美國勞工。國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示目標是將整個半導體供應鏈轉移至美...

大同醫護加入台灣數位健康大聯盟！次世代HIS亮相 展現AI醫療新實力

大同（2371）集團旗下專責醫療照護產業子公司大同醫護5日於「台灣醫療科技展」加入由鴻海科技集團與工研院共同發起的台灣數...

科技巨頭搶進晶片市場大餅 國泰投信經理人：台科技廠聚光

11月底主計總處公布今(2025)年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強...

enterprise SSD 價量齊升 第3季產業營收季增28%

2025年第3季enterprise SSD市場迎來顯著成長。根據TrendForce最新調查，受惠於AI需求快速從訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。