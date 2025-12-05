快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

大同醫護加入台灣數位健康大聯盟！次世代HIS亮相 展現AI醫療新實力

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同醫護加入台灣數位健康大聯盟並發布次世代HIS成果，新任總經理張智為加入，為智慧醫療布局注入關鍵AI能量。公司／提供
大同醫護加入台灣數位健康大聯盟並發布次世代HIS成果，新任總經理張智為加入，為智慧醫療布局注入關鍵AI能量。公司／提供

大同（2371）集團旗下專責醫療照護產業子公司大同醫護5日於「台灣醫療科技展」加入由鴻海科技集團與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），成為新納編的七家成員之一，聯盟生態系跨越醫療、科技與長照產業，持續擴大智慧醫療合作規模。

會中亦展示由鴻海（2317）、天主教耕莘醫院與大同醫護共同打造的次世代HIS（Hospital Information System），採用微服務架構、FHIR標準、AI輔助決策與資料湖倉整合，以強化臨床流程、資料互通與系統韌性，成為智慧醫院推動AI落地的重要基礎。

大同醫護表示，此次加入聯盟正值公司積極推動智慧醫療轉型之際，由具備深厚AI與資訊科技專業的新任總經理張智為領航，將有助強化公司在智慧醫院與次世代醫療資訊系統的整體布局。

張智為擁有逾25年IT產業經驗，歷任NVIDIA、HP與台灣人工智慧實驗室等國際科技機構，並曾於多所大專院校講授客戶關係管理課程，長期投入人工智慧應用推動與跨產業合作。他於NVIDIA總部超級運算部門擔任亞太區負責人15年期間，主導區域市場策略、拓展生態系夥伴關係，並在深度學習訓練與推論應用領域累積深厚實務經驗。

大同醫護指出，將借重張智為在AI技術、產業策略與大型組織營運上的跨域能力，強化公司的AI策略布局，加速次世代HIS、WebHIS與FHIR三項平台整合應用與落地，並深化與醫療機構、產業夥伴的合作，持續提升大同醫護在智慧醫療領域的影響力。

大同醫護深耕醫護領域近30年，藉由長期累積的專業與經驗，提供醫、藥、護、顧全方位整合服務與產品解決方案。公司致力於串連IT與OT技術、運用AI與數據治理打造新世代醫療系統，同時代理各式優質醫療設備，整合垂直與水平加值應用，提供完整的一站式服務，成為客戶值得信賴的最佳合作夥伴。

醫護 大同 AI 科技 人工智慧 NVIDIA

延伸閱讀

MLB／紅襪與海盜達成5人交易 百大新秀換「完美一局」古巴投手

工研院打造智慧醫療生態系

2025年智慧醫療展 科技大咖智慧產品 上秀

MLB／陳柏毓只差最後一步攻頂 老爸陳炳男「就看他的造化了」

相關新聞

谷歌TPU開啟ASIC應用洪潮 估2027年突破千萬顆與輝達GPU近伯仲之間

谷歌（Google）推出採用其自研發TPU晶片的Gemini 3掀起快速下載熱潮，並吸引Meta決定斥資數十億美元採購，...

還有挑戰？輝達簽約前先完成這幾件事 蔣萬安透露：黃仁勳會來尾牙

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩詢問距離輝達簽約之前要做的作業，以及屆時簽約是否邀請輝達執行長黃仁勳？蔣萬安...

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

美國貿易部長盧特尼克日前表示，台灣當然要訓練美國勞工。國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示目標是將整個半導體供應鏈轉移至美...

大同醫護加入台灣數位健康大聯盟！次世代HIS亮相 展現AI醫療新實力

大同（2371）集團旗下專責醫療照護產業子公司大同醫護5日於「台灣醫療科技展」加入由鴻海科技集團與工研院共同發起的台灣數...

科技巨頭搶進晶片市場大餅 國泰投信經理人：台科技廠聚光

11月底主計總處公布今(2025)年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強...

enterprise SSD 價量齊升 第3季產業營收季增28%

2025年第3季enterprise SSD市場迎來顯著成長。根據TrendForce最新調查，受惠於AI需求快速從訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。