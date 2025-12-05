大同醫護加入台灣數位健康大聯盟！次世代HIS亮相 展現AI醫療新實力

大同（2371）集團旗下專責醫療照護產業子公司大同醫護5日於「台灣醫療科技展」加入由鴻海科技集團與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），成為新納編的七家成員之一，聯盟生態系跨越醫療、科技與長照產業，持續擴大智慧醫療合作規模。

會中亦展示由鴻海（2317）、天主教耕莘醫院與大同醫護共同打造的次世代HIS（Hospital Information System），採用微服務架構、FHIR標準、AI輔助決策與資料湖倉整合，以強化臨床流程、資料互通與系統韌性，成為智慧醫院推動AI落地的重要基礎。

大同醫護表示，此次加入聯盟正值公司積極推動智慧醫療轉型之際，由具備深厚AI與資訊科技專業的新任總經理張智為領航，將有助強化公司在智慧醫院與次世代醫療資訊系統的整體布局。

張智為擁有逾25年IT產業經驗，歷任NVIDIA、HP與台灣人工智慧實驗室等國際科技機構，並曾於多所大專院校講授客戶關係管理課程，長期投入人工智慧應用推動與跨產業合作。他於NVIDIA總部超級運算部門擔任亞太區負責人15年期間，主導區域市場策略、拓展生態系夥伴關係，並在深度學習訓練與推論應用領域累積深厚實務經驗。

大同醫護指出，將借重張智為在AI技術、產業策略與大型組織營運上的跨域能力，強化公司的AI策略布局，加速次世代HIS、WebHIS與FHIR三項平台整合應用與落地，並深化與醫療機構、產業夥伴的合作，持續提升大同醫護在智慧醫療領域的影響力。

大同醫護深耕醫護領域近30年，藉由長期累積的專業與經驗，提供醫、藥、護、顧全方位整合服務與產品解決方案。公司致力於串連IT與OT技術、運用AI與數據治理打造新世代醫療系統，同時代理各式優質醫療設備，整合垂直與水平加值應用，提供完整的一站式服務，成為客戶值得信賴的最佳合作夥伴。