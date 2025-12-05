快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

enterprise SSD 價量齊升 第3季產業營收季增28%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

2025年第3季enterprise SSD市場迎來顯著成長。根據TrendForce最新調查，受惠於AI需求快速從訓練端外溢至推論端，以及北美雲端服務業者(CSP)同步擴張AI基礎設施與通用型server布建，第3季enterprise SSD出貨量與價格強勢上揚，前五大品牌廠合計營收季增28%，達65.4億美元，創今年新高。

TrendForce表示，第4季市場氛圍從「復甦」轉向「搶料」，主要NAND Flash供應商有鑑於過往的市場波動，對產能擴張採審慎態度，將導致enterprise SSD產能增長幅度遠低於需求增速。為避免SSD短缺延誤昂貴的AI server建置進度，CSP買家近期積極建立庫存。在供不應求的賣方格局下，預計第3季enterprise SSD平均合約價將季增逾25%，產業營收有望再創新高。

分析主要供應商第3季營收表現，市場龍頭Samsung精準捕捉通用型server需求回溫的紅利，特別在Intel Ice Lake平台仍為主流方案的情況下，Samsung憑藉業界最齊全的TLC產品線，收穫大筆成熟製程SSD訂單，帶動其第3季營收季增28.6%，達24.4億美元。

SK Group(含SK hynix和Solidigm)儘管第3季大容量產品出貨僅微幅上升，但得益於server對TLC SSD的強勁需求，集團整體出貨大幅成長，營收季增27.3%，突破18.6億美元，位居第二名。Micron近年在PCIe SSD產品的競爭力顯著提升，成功打入更多客戶的供應鏈，今年第3季出貨持續走揚，營收上升至9.91億美元，季增26.3%，排名第三。

第四名的Kioxia第3季營收成長幅度超過30%，為主要供應商之最，達9.78億美元。不同於其他廠商僅專注於成品SSD，Kioxia策略靈活，持續提供enterprise等級的NAND Flash顆粒給具備自研能力的CSP，鞏固其關鍵顆粒供應商的地位。SanDisk第3季營收為2.69億美元，隨著其218層產品產能放量，疊加市場對QLC的強勁需求，預估明年其營收爆發力將優於同業。

營收 SSD 市場

延伸閱讀

記憶體報價看旺到26H2⋯華邦電、南亞科、群聯再起？反引網質疑聲浪

記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台

美光將退出消費性市場 代理商青雲紅利沒了

創意、聯發科 四檔動能強

相關新聞

賴總統支持半導體赴美挨批掏空台灣 總統府：把護國神山變山脈

台美關稅談判持續，賴清德總統接受外媒專訪表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，以促進世界的繁榮跟進步。...

科技巨頭搶進晶片市場大餅 國泰投信經理人：台科技廠聚光

11月底主計總處公布今(2025)年GDP增長率預測將上修到7.37%，不但是亞洲四小龍之首，也超過日、美、中、歐盟等強...

enterprise SSD 價量齊升 第3季產業營收季增28%

2025年第3季enterprise SSD市場迎來顯著成長。根據TrendForce最新調查，受惠於AI需求快速從訓練...

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

美國貿易部長盧特尼克日前表示，台灣當然要訓練美國勞工。國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示目標是將整個半導體供應鏈轉移至美...

台灣生技新創如何找到國際資金？華爾街專家建議：先去找全球科技巨擘

台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，今年首次邀請紐約Leich資本管理公司前執行長林...

谷歌TPU開啟ASIC應用洪潮 估2027年突破千萬顆與輝達GPU近伯仲之間

谷歌（Google）推出採用其自研發TPU晶片的Gemini 3掀起快速下載熱潮，並吸引Meta決定斥資數十億美元採購，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。