enterprise SSD 價量齊升 第3季產業營收季增28%
2025年第3季enterprise SSD市場迎來顯著成長。根據TrendForce最新調查，受惠於AI需求快速從訓練端外溢至推論端，以及北美雲端服務業者(CSP)同步擴張AI基礎設施與通用型server布建，第3季enterprise SSD出貨量與價格強勢上揚，前五大品牌廠合計營收季增28%，達65.4億美元，創今年新高。
TrendForce表示，第4季市場氛圍從「復甦」轉向「搶料」，主要NAND Flash供應商有鑑於過往的市場波動，對產能擴張採審慎態度，將導致enterprise SSD產能增長幅度遠低於需求增速。為避免SSD短缺延誤昂貴的AI server建置進度，CSP買家近期積極建立庫存。在供不應求的賣方格局下，預計第3季enterprise SSD平均合約價將季增逾25%，產業營收有望再創新高。
分析主要供應商第3季營收表現，市場龍頭Samsung精準捕捉通用型server需求回溫的紅利，特別在Intel Ice Lake平台仍為主流方案的情況下，Samsung憑藉業界最齊全的TLC產品線，收穫大筆成熟製程SSD訂單，帶動其第3季營收季增28.6%，達24.4億美元。
SK Group(含SK hynix和Solidigm)儘管第3季大容量產品出貨僅微幅上升，但得益於server對TLC SSD的強勁需求，集團整體出貨大幅成長，營收季增27.3%，突破18.6億美元，位居第二名。Micron近年在PCIe SSD產品的競爭力顯著提升，成功打入更多客戶的供應鏈，今年第3季出貨持續走揚，營收上升至9.91億美元，季增26.3%，排名第三。
第四名的Kioxia第3季營收成長幅度超過30%，為主要供應商之最，達9.78億美元。不同於其他廠商僅專注於成品SSD，Kioxia策略靈活，持續提供enterprise等級的NAND Flash顆粒給具備自研能力的CSP，鞏固其關鍵顆粒供應商的地位。SanDisk第3季營收為2.69億美元，隨著其218層產品產能放量，疊加市場對QLC的強勁需求，預估明年其營收爆發力將優於同業。
