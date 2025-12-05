台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

美國貿易部長盧特尼克日前表示，台灣當然要訓練美國勞工。國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示目標是將整個半導體供應鏈轉移至美國，美國要的是半導體產業從材料、製造、封測、設計全部搬走，台灣40年來建立的半導體生態系，將被連根拔起。要求賴清德政府必須立即出面說明，台灣到底有沒有要幫美國訓練工程師？是否要把半導體產業生態系移到美國？

黨團首席副書記長林沛祥指出，現在台灣資通訊產業鏈將被美國整碗捧去，賴清德總統正把台灣半導體的命根子推向美國，把整個供應鏈當外送商品。這不是外交，這是赤裸裸的掏空。行政院發言人居然回應，企業去當地訓練勞工是自然的事，半導體是全世界的共同資產。

林沛祥強調，半導體不是抽象的「共同資產」，而是晶圓廠、材料廠、設備廠、工程師、Know-how所組成的完整生態系，是台灣的護國神山。當美國要求我方訓練「美國勞工」時，就是把台灣的大腦和心臟通通外流。政府不能假裝不知道。當錢、人都在流出，台灣最寶貴的人才正在被悄悄搬走。當美國逐步建立自己的供應鏈，台灣戰略價值將逐步下降。

林沛祥表示，我方談判代表過去在立法院明確表示「沒有同意訓練美國技術人員」。結果現在美國高官公開講話，行政院卻以一句「很自然」帶過。到底誰在說謊？誰在對人民隱瞞？台灣到底承諾了什麼？要求行政院立刻出面說清楚、講明白。

林沛祥指出，支持台美合作，但絕不能是單方向的技術輸出、單方向的產業外移、單方向的補血給美國。工廠可以設，核心技術不能走；產業可以合作，但「整個供應鏈」不能搬。不該讓台灣用40年堆出的護國神山，在賴清德政府手裡被移成平地。

林沛祥強調，國民黨團要問行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，台灣到底有沒有要幫美國訓練工程師？台灣到底有沒有要把整個半導體產業生態系移植到美國？政府必須立刻硬起來、守住底線。如果政府退縮、沉默、裝作沒聽見，那麼歷史會記住：是賴清德政府，把台灣的命根子雙手奉上。

國民黨立委游顥指出，政府必須明確交代，談判底限到底在哪裡？要求中華民國政府應該服務台灣人民。美方要求投資3000億美元，等於10兆台幣，1.25兆元國防特別預算更是史上新高，這是標準的掏空台灣。將整個供應鏈送去美國，是割肉餵美。台灣還剩下什麼？護國神山還能保護台灣人民嗎？

國民黨立委牛煦庭指出，請問美國部長的發言是美國單方面期待，還是台美雙方的共識？這是社會大眾最需要知道的真相。如果只是美方單方期待，我方政府具體回應到底是什麼？如果是共識，國會大聲疾呼談判不要黑箱，讓在野黨有監督的角色，可以變成談判的籌碼，但卻未得到政府任何的回應。談判結果卻要從美國人的嘴巴，才能知道談判進度。政府到底在幹什麼？

牛煦庭質疑，幫忙訓練美國勞工、整個產業鏈完全移轉，是不是關稅談判中「台灣模式」的一部分？現在談判時間表說不出來，內容數額說不出來，關稅減讓多少說不出來。對外盲從，對內要求盲信，這樣能守住護國神山嗎？台灣的未來在那裡？其他國家對台灣的投資在哪裡，這才是國人希望從賴清德總統嘴巴裡聽到的。請總統不要出賣台灣年輕人的未來。