台灣生技新創如何找到國際資金？華爾街專家建議：先去找全球科技巨擘

台灣生技醫藥發展基金會（TBF）5日舉辦「2025生技醫藥學術研討會」，今年首次邀請紐約Leich資本管理公司前執行長林豐盛為國內生技新創公司把脈並提出建言。林豐盛表示，台灣生物技術創新能力在國際上其實很強，他建議先努力讓全球科技巨擘認同並願意投資，如此將更容易讓其他國際資金跟進投資。

林豐盛在演講時表示，就他所知，目前全世界主要的科技巨頭，不論是比爾蓋茲、貝佐斯、祖克柏等人，他們心裡都有一個共同點：都想長生不老，也是最怕死的一群人。所以，他們一定會對醫學、對生物科技產生強烈興趣，一定會想辦法投入資源、投入研究。

反觀台灣，他覺得台灣的生物科技產業，有一點還不太會、也不太習慣「怎麼去跟人家要資金」。其實，如果你們有本事「打進」這些科技巨頭，或者直接打進科技巨頭老闆的圈子，只要你們願意 A 輪、B 輪階段就跟他們談，資金進來的速度，會比你們辛苦去吸引一般創投快得多。

如何讓國內的生技新創公司能吸引國際資金投資，林豐盛提出幾個建言：首先，我們應該如何在這段時間更有效率地包裝產品與技術，把台灣很多好的生技公司，轉化成一個能被國際資本看懂、相信、願意下注的好故事。第二，是我們能不能透過一個具備全球視野與資本市場理解的人才或人力機制，去和全球的科技機構進行系統性的對接。

林豐盛表示，對接的優先順序應該聚焦在全球科技巨頭的投資體系，包括 Google Venture、Microsoft Venture、Apple Venture、Amazon Venture 等。需要讓他們知道，台灣有哪些他們有興趣的東西、哪些技術和產品可能與他們的布局或信用位置相關。更重要的是，台灣要能先丟出他們真正有興趣的題目與方案，促成他們無論大小、無論形式的策略性投資。這種投資本身就是一個很重要的「插旗」動作。

林豐盛進一步說明，一旦有人完成這樣的號召，資金就有機會往下延伸與擴大，形成更完整的資金鏈。他也觀察到，像軟銀孫正義的基金對生技產業也有濃厚興趣，而資本市場的企圖與窗口，某種程度上仍會看科技巨頭要不要投。當這些科技巨頭先投了，後續的跟投就會成為趨勢，資金也會持續進來。

林豐盛也提到，一旦資金規模達到一定程度，台灣才有機會開始培育真正該有的產品與產業人才。而他對人才的想像，會更偏向跨領域的人才配置。因為生物醫學已經不是單純的傳統醫學問題，它正在結合工程、系統工程，甚至結合 AI 與相關的投資思維。未來的競爭，必然需要具備跨域能力的人。

因此，林豐盛認為，台灣的高教與科研體系，應該更積極整合醫學院與理工學院的能量。不論是台大、陽明交大或清大，都應該把工程和醫學的訓練與研究更緊密地結合。過去我們太習慣把工程與醫學分得很開，但未來的醫生不只是在臨床開刀，他的「操作武器」會包含智慧醫療系統、工程化工具與智慧製藥能力。也就是說，醫學升級的本質之一，就是跨領域整合能力的全面提升。

回到產業結構，他也認為台灣目前仍缺乏一個真正能站上國際舞台的大型藥廠。美國有大型藥廠，日本也有大型藥廠，但台灣至今還沒有這樣的國際級旗艦企業。若我們能從初級資金與產業圈的力量開始培養，逐步成就台灣最大的藥廠，背後的帶動效應會非常大。因為有了藥廠，就會出現母雞帶小雞的產業動能，整個供應鏈、研發、臨床、人才與資本都會被拉升。

林豐盛指出，他希望能夠把華爾街的資本，也就是科技巨頭等策略資本，再結合矽谷創投資本的力量，與台灣本身的技術與能量做更深度的整合。某種程度上，美國也需要台灣在生物技術與工程整合上的能力，但以往台灣在全球產業鏈裡面被放在相對廉價的位置，能切入的價值很小，賺不到真正背後更大塊的資本財與高價值段落。這就是我們整個產業一直沒辦法跨越的最大問題。