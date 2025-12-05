谷歌TPU開啟ASIC應用洪潮 估2017年突破千萬顆與輝達GPU近伯仲之間

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
ASIC應用在資料中心加速器成長率已超越GPU的成長，估計2027年突破千萬顆，達1014萬顆。圖／DIGITIMES提供
谷歌（Google）推出採用其自研發TPU晶片的Gemini 3掀起快速下載熱潮，並吸引Meta決定斥資數十億美元採購，掀起雲端服務供應商（CSP）導入或自行開發特殊應用晶片（ASIC）的信心，雖然仍無法撼動輝達（NVIDIA）在AI晶片霸主地位，威脅性卻可謂不小。DIGITIMES分析師姚嘉洋揭露，應用於資料中心的ASIC，預估明年達到833萬顆，仍與GPU有很大差距，但預估到2027年將突破千萬顆，與同年的GPU達到1177萬顆，已近伯仲之間。

姚嘉洋認為，目前市場對於谷歌TPU與NVIDIA GPU的競合關係雖然有很多討論，但關鍵是，不同的晶片如何有效率地對應不同的工作負載，會是CSP業者所在意的重點，畢竟除了建造資料中心的硬體成本支出外，長期的營運成本支出，也會是重要關鍵。姚嘉洋指出，若谷歌持續輸出新的模型或是服務，既有的TPU能否有效率地的應對，會是很重要的觀察指標。

另一方面，矽智財大廠安謀國際（Arm）近年在CSS（運算子系統）與Total Design上，投入相當多的資源，隨著CSS與Total Design的成熟，有助於加速AI晶片的研發速度與有效地控制研發成本，這對於2026年的AI ASIC市場勢必會帶來相當大的幫助，但另一方面，Arm的Neoverse CSS也確定要整合NVIDIA的NV Link Fusion功能，意即對於有意整合NV Link的業者來說，會是一大福音。

姚嘉洋認為，Arm的戰略布局，很大程度地牽動了NVIDIA與AISC兩大陣營的競合狀況，對於NVIDIA來說，可謂是雙面刃的存在，這也將考驗NVIDIA後續在AI生態系的布局智慧。

Arm CSS指的是Arm運算子系統（Compute Subsystems），它是一系列預先整合、預先驗證的晶片設計模組，旨在加速和簡化系統單晶（SoC）的開發，降低成本並縮短產品上市時間。這些子系統專為不同的應用領域而設計，例如行動裝置的Lumex CSS、汽車的Zena CSS，以及雲端伺服器的 Neoverse CSS。

DIGITIMES分析師姚嘉洋認為 Arm CSS是資料中心大舉導入ASIC的重要推手。圖／DIGITIMES提供
