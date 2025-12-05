快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統支持半導體赴美挨批掏空台灣 總統府：把護國神山變山脈

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧表今天表示，台積電或半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧表今天表示，台積電或半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。圖／總統府提供

台美關稅談判持續，賴清德總統接受外媒專訪表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，以促進世界的繁榮跟進步。藍營質疑此舉是掏空台灣、「德公移山」，總統府發言人郭雅慧表今天表示，台積電或半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。

美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片。賴總統接受紐約時報「交易錄峰會」視訊專訪指出，當川普希望台灣的半導體產業或是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化」。

賴總統也說，「我們理解川普總統的急迫感」，這個40%至50%目標能否實現，不僅取決於台灣的支持，也取決於美國政府在土地取得、水電供應、勞動力和人才培養以及投資激勵方面的推動能力。

國民黨發言人牛煦庭昨表示，賴總統不談鼓勵台灣創造新產業的不可替代性，反而要台積電造福全世界的繁榮，請問台灣剩什麼？他今天也質疑，如果這是美國單方面的期待，請問我國對於這樣不合理、掏空台灣的要求，具體的回應到底是什麼，政府要不要說清楚？

郭雅慧表示，外界的說法有一些扭曲，所謂的40%到50%並不是單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業，大家一起合作。至於能不能成功，當然要看美國企業、美國政策後續的進行。

郭雅慧強調，台灣的半導體產業布局全球，其實是去貼近他們的訂單。對台灣來說，要關注的最關鍵點是，台積電或這些半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣的問題。台灣的國力一直都在，根留台灣。「我們是讓全世界跟台灣綁得更緊。我們是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。」

美國 半導體 台積電

延伸閱讀

路透揭陸在東亞集結百艘船艦 總統府：國安單位完整掌握

半導體赴美掏空台灣？ 總統府：投資50%含美日韓企業

歐巴馬國安官員憂川普政府對台待遇降級：恐正中北京下懷

國民兵華府巡邏遇襲喪命 川普下令降半旗致哀

相關新聞

賴總統支持半導體赴美挨批掏空台灣 總統府：把護國神山變山脈

台美關稅談判持續，賴清德總統接受外媒專訪表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，以促進世界的繁榮跟進步。...

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

半導體赴美掏空台灣？ 總統府：投資50%含美日韓企業

賴清德總統近日接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」專訪，提及願助美...

2026經濟關鍵字票選今截止 四大會計師事務所選這些字

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，投票時間倒數計時，只到5日中午12時止，猜中票選第一名的候選字，將有機會抽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。