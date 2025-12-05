聽新聞
賴總統支持半導體赴美挨批掏空台灣 總統府：把護國神山變山脈
台美關稅談判持續，賴清德總統接受外媒專訪表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，以促進世界的繁榮跟進步。藍營質疑此舉是掏空台灣、「德公移山」，總統府發言人郭雅慧表今天表示，台積電或半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，沒有掏空台灣的問題。
美國總統川普曾表示，希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片。賴總統接受紐約時報「交易錄峰會」視訊專訪指出，當川普希望台灣的半導體產業或是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化」。
賴總統也說，「我們理解川普總統的急迫感」，這個40%至50%目標能否實現，不僅取決於台灣的支持，也取決於美國政府在土地取得、水電供應、勞動力和人才培養以及投資激勵方面的推動能力。
國民黨發言人牛煦庭昨表示，賴總統不談鼓勵台灣創造新產業的不可替代性，反而要台積電造福全世界的繁榮，請問台灣剩什麼？他今天也質疑，如果這是美國單方面的期待，請問我國對於這樣不合理、掏空台灣的要求，具體的回應到底是什麼，政府要不要說清楚？
郭雅慧表示，外界的說法有一些扭曲，所謂的40%到50%並不是單指台灣的投資，還包括日本、南韓及美國的本土企業，大家一起合作。至於能不能成功，當然要看美國企業、美國政策後續的進行。
郭雅慧強調，台灣的半導體產業布局全球，其實是去貼近他們的訂單。對台灣來說，要關注的最關鍵點是，台積電或這些半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有所謂掏空台灣的問題。台灣的國力一直都在，根留台灣。「我們是讓全世界跟台灣綁得更緊。我們是把一座護國神山變成一整串的護國山脈。」
