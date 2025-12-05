半導體赴美掏空台灣？ 總統府：投資50%含美日韓企業
賴清德總統近日接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」專訪，提及願助美製造全球50%晶片，挨批「德公移山」、掏空台灣。對此，總統府發言人郭雅慧5日受訪說明，所謂50%不單指台灣的投資，還包括日本、南韓以及美國的本土企業。
郭雅慧表示，賴總統接受紐約時報專訪時，提到美國在半導體投資40%到 50%，這部分外界的說法是有一些扭曲的。她還原道，所謂40%到50%，並不單指台灣的投資，還包括日本、南韓以及美國的本土企業，大家一起合作。
對於美國希望未來幾年，能製造全球40%到50%的半導體晶片，能不能成功，郭雅慧說，這當然要看美國企業、美方政策後續的進行。
郭雅慧指出，對台灣來說，台灣的半導體產業佈局全球，其實是去貼近各國的訂單。台灣要關注的是最關鍵的點，台積電或是這些半導體企業，關鍵技術還有決策總部都留在台灣，所以沒有掏空台灣的問題。
她強調，台灣的國力一直都在，根留台灣；要讓全世界跟台灣綁得更緊，把一座護國神山變成一整串的護國山脈。
此外，賴總統提到會幫助中國的經濟，但在野黨批評是「通匪、資助共匪」，郭雅慧回應，情緒性的發言就不做評論。
